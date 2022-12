Meteo OGGI venerdì 9 dicembre | Torna il maltempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 dicembre. Perturbazione in transito sul nostro Paese, giornata all’insegna del maltempo e delle precipitazioni.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica. Con la perturbazione in transito sull’Italia, le precipitazioni bagneranno le regioni da Nord a Sud. Previsti abbondanti fiocchi di neve sulle Alpi e le Prealpi, con possibilità di nevicate anche in Pianura Padana nel corso delle prime ore del mattino. Piogge e temporali, invece, si scateneranno sulle regioni del Centro, in particolar modo su Toscana, Lazio e Umbria. Nubi irregolari e compatte sulle regioni del Sud, con un tempo che peggiora nel corso della notte anche in Sardegna.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente instabile fin dalle prime luci del giorno su tutte le regioni. Si attendono nevicate fino a quote molto basse, con possibilità di veder scendere i fiocchi anche sulle pianure del Piemonte occidentale. Nel corso della giornata, i fenomeni si sposteranno verso Nordest, con un conseguente miglioramento del tempo atteso per le aree di Nordovest.

Centro e Sardegna

Anche per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo instabile. Si attendon precipitazioni intense soprattutto sulle aree tirreniche, con temporali e piogge che bagneranno principalmente Toscana, Umbria e Lazio. Un po’ più asciutto il cielo delle regioni adriatiche, così come quello della Sardegna. Previsto, però, un generale peggioramento delle condizioni meteo a partire dal tardo pomeriggio.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà all’insegna del cielo coperto. Nonostante le iniziali condizioni di tempo asciutto, con cielo nuvoloso e coperto su gran parte delle regioni, si assisterà infatti a un graduale peggioramento che porterà piogge e precipitazioni di carattere sparso su Campania e Puglia. Nel corso della giornata, peggioramento atteso anche su Sicilia e Calabria.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in aumento anche sensibile su tutto il Paese, con le massime che invece risultano in diminuzione sulla Pianura Padana occidentale – stazionarie sul resto della pianura padano-veneta. Valori che sono invece in aumento sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente forti dai quadranti meridionali al Centro-sud, con rinforzi lungo l’area appenninica, e deboli occidentali in Pianura Padana. Previsti invece deboli variabili sul resto del nostro Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi tutti i bacini italiani.