Tra Russia ed Unione Europea è guerra di nervi ma l’esito non è scontato

L’Unione europea e la Russia da tempo stanno combattendo una logorante guerra di nervi. Putin ha invaso l’Ucraina e ha fatto soffrire tanto il popolo di quel paese.

I morti e le devastazioni non si contano e alcuni reportage di guerra sono letteralmente disgustosi. Nella guerra non ci può essere mai niente di bello ma l’aggressione all’Ucraina ha spaventato l’Unione Europea. La retorica russa sostiene che la nato si sia espansa troppo e che la Russia sia costretta a difendere il proprio spazio vitale.

Ma in realtà i timori più forti ce l’ha l’Unione Europea perché l’Unione Europea teme che la Russia possa non fermarsi all’Ucraina e che possa anche dilagare in altri stati vicini. Proprio per questo l’Unione Europea non ha scelto direttamente la strada dell’attacco contro la Russia che avrebbe portato potenzialmente ad un’escalation mondiale quasi incontrollabile ma ha scelto la via dell’embargo.

Sanzioni dure e tensione

Le sanzioni contro la Russia sono state durissime e anche se Putin sta giocando bene le sue carte effettivamente queste sanzioni stanno mettendo in ginocchio l’economia russa. Anche la banca Centrale russa recentemente è stata costretta ad ammettere che l’impatto delle sanzioni è stato pesantissimo. D’altra parte Putin in Russia vede la sua popolarità diminuire.

Il controllo di Putin sull’informazione russa è fortissimo e quindi è chiaro che il leader russo può sempre contare su un grande appoggio popolare, visto che i media lo dipingono sistematicamente come un eroe che sta lottando per il suo popolo, eppure chiaramente i russi sono stanchi di questa situazione perché l’embargo sta mettendo in ginocchio la loro economia. Inizialmente la banca centrale russa era riuscita attraverso una straordinaria politica di controllo del rublo a tenere alta questa valuta e a dare una mano all’economia russa, ma oggi questo si rivela poco efficace.

La Russia gioca bene le sue carte ma è in ginocchio

Un altro aiuto alla Russia è arrivato dall’India e dalla Cina che hanno acquistato le materie prime energetiche e non solo del grande paese asiatico in grandi quantità facendo arrivare tanto danaro fresco nel paese di Putin. Ma tutto questo comunque sia non ha impedito alla Russia di arrivare molto vicino al default.

L’embargo durissimo nei confronti della Russia è stato quindi un successo da parte dell’Occidente ma oggi anche l’Europa sta soffrendo a causa di questo embargo. Infatti energia e gas costano sempre di più e il peso di questi rincari energetici per l’Europa è enorme. Quindi oggi ci sono tanti anche in Europa a sperare in quello che un tempo si sarebbe chiamato “un disgelo” dei rapporti tra Russia ed Unione Europea. Infatti l’Unione Europea sta pagando una bolletta energetica elevatissima e tante famiglie e tante aziende sono in grossa difficoltà proprio per questo.