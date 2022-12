Wednesdaycore: il make up di Mercoledì Addams diventa un trend sui social

Il make up di Mercoledì Addams, protagonista dell’omonima serie appena uscita su Netflix, è diventato virale sui social. Ecco quali sono i segreti per poterlo replicare.

La serie “Mercoledì” (tradotta dall’inglese “Wednesday”) è uscita da poco su Netflix e sta già facendo parlare molto di sé sul web. Ispirata alle avventure della celebre famiglia Addams, si concentra sul personaggio di Mercoledì, per l’appunto, interpretato dall’attrice Jenna Ortega.

La primogenita della famiglia più terrificante di tutti i tempi ha sempre avuto un certo fascino sul pubblico. Fin dall’uscita dei film di Barry Sonnenfeld nei primi anni ’90. Il regista ha “rivoluzionato” l’immagine di Mercoledì: prima delle sue pellicole, infatti, veniva dipinta come una ragazzina giocosa ed innocente con una strana passione per i giochi più cupi. Nei film del regista è diventata l’adolescente lugubre e spaventosa amata da tutti.

Mercoledì Addams, un’icona di stile e anticonformismo

Nel corso degli anni Mercoledì si è affermata come un simbolo di anticonformismo e un’icona dello stile goth. Il suo look – contraddistinto dagli abiti neri e le trecce laterali – è diventato un punto di riferimento per i travestimenti di chissà quante persone in occasione di Halloween.

Jenna Ortega, nella sua interpretazione, è stata molto apprezzata dal pubblico. Ha indossato i panni della macabra ragazza che, dopo essere stata cacciata dall’ennesima scuola, viene spedita dai genitori Morticia e Gomez alla Nevermore Academy. Ovvero la scuola privata che loro stessi hanno frequentato da giovani.

L’attrice è riuscita a rendere giustizia al personaggio, riproponendo il look gotico e dark tipico della primogenita della famiglia Addams. Sul web il cosiddetto Wednesdaycore si è fatto presto strada andando a contrapporsi al Barbiecore. Ossia il trend salito alla ribalta durante l’estate che prende ispirazione dalla bambola famosa in tutto il mondo.

Il look gotico si distingue nettamente dal trend all’insegna del rosa. Il Wednesdaycore è diventato virale sui social network e in particolare su TikTok, dove è possibile trovare tutorial per replicare il make up di Mercoledì. Il truccatore Claudio Fratoni, in un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato i trucchi per avere lo stesso beauty look del tanto amato personaggio.

I trucchi per un look da Mercoledì Addams impeccabile

L’estetica goth di Mercoledì ricorda molto quella delle celebrità degli anni ’20-’30. “Un make up chic, rarefatto, volutamente misterioso ed esteticamente d’impatto” come affermato dall’esperto. Il primo passo per poterlo ricreare è detergere per bene il viso per poi applicare un fondotinta semi-opaco.

L’incarnato di Mercoledì, infatti, è molto chiaro e per questo motivo è sconsigliato utilizzare prodotti che tendono ad illuminare la pelle. Le uniche zone del volto sulle quali potrebbe essere applicato l’illuminante sono la parte centrale e lo zigomo. L’importante è che non vengano utilizzati prodotti lucidi: l’illuminante opaco farà al caso vostro.

Il make up artist consiglia un counturing (purché non sia troppo evidente) sugli zigomi e un pizzico di rossore sulle guance. L’ombretto è assolutamente necessario per replicare il trucco gotico della protagonista: ciò che conta è che sia scuro (grigio, nero o marrone). Applicatelo sulla palpebra mobile con movimenti circolari.

A questo punto arriverà il momento del mascara. Anche in questo caso sono da prediligere i colori scuri. Possono essere aggiunti eyeliner o matita dark, andando a sfumarli mentre in prossimità della parte inferiore dell’occhio. Infine, sulle labbra è consigliato applicare un rossetto nero, violetto, marrone o rosso scuro.