Chef Rubio tra le persone denunciate da Liliana Segre per odio razziale

Il celebre cuoco televisivo era stato allontanato dalla tv alcuni anni fa proprio per le sue uscite scorrette nei confronti della Segre e di Israele. La senatrice a vita ha deciso di inserire il suo nome tra quelli segnalati alle forze dell’ordine per odio razziale.

Tra le persone che Liliana Segre ha deciso di denunciare per minacce online c’è anche Gabriele Rubini, conosciuto al pubblico televisivo come Chef Rubio, celebre conduttore di programmi televisivi di cucina. “Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni” ha dichiarato la senatrice a vita qualche giorno fa al termine del Forum nazionale delle donne ebree d’Italia.

Insieme a Rubini la denuncia è stata presentata nei confronti di altre 24 persone e depositata presso i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, dichiarando che la Segre è stata vittima di minacce di morte, insulti carichi di odio ed offese anche di carattere antisemita, indirizzate nei suoi confronti sui social. Le forze dell’ordine dovranno stabilire chi si nasconde dietro i profili segnalati, molto spesso infatti si tratta di account fake che non corrispondono a persone reali. Rubio invece ha sempre usato il proprio profilo personale, lo stesso utilizzato per promuovere i programmi tv di cui è protagonista.

Rubini non è nuovo a questo tipo di uscite, tanto da essere stato allontanato dalla televisione, in particolare per la sua scelta di difendere la causa palestinese sforando però in frasi spesso antisemite e offensive nei confronti della comunità ebraica e dello stato di Israele. Per esempio nell’aprile del 2022 Rubini aveva definito vergognoso il “silenzio sistematico” di Liliana Segre nei confronti dei palestinesi, nonostante fosse stata una vittima della Shoa, mentre nel 20219 fu denunciato per stigazione all’odio razziale per un tweet in cui definiva “abominevole” lo stato di Israele.

Oggi Liliana Segre è costretta a vivere sotto scorta per paura che le minacce verbali possano diventare qualcosa di concreto. “Ma la mia scorta è diventata una splendida sorpresa – ha detto la senatrice – i carabinieri che ogni giorno mi sono accanto hanno più o meno l’età dei miei nipoti e siamo diventati un’affiatata famiglia allargata“.

CHI E’ CHEF RUBIO

Al secolo Gabriele Rubini, nato a Frascati nel 1983, è stato protagonista di alcuni reality sul cibo molto popolari come Unti e bisunti o Camionisti in trattoria. Ex-rubgista professionista di Parma, Rugby Roma e Lazio ha vissuto diversi anni in Nuova Zelanda e Canada dove ha iniziato la professione di cuoco.

Diplomatosi come Chef Internazionale di Cucina italiana presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, tornato a Roma ha iniziato la collaborazione con il canale televisivo DMAX ed è stato anche cuoco ufficiale della nazionale italiana alle Paralimpiadi di Rio 2016.