Falso poliziotto denunciato dalla compagna: “Mi ha mentito per 11 anni”

Un uomo è riuscito a fingersi poliziotto per oltre undici anni con la sua compagna fino a che non è stato scoperto grazie alla denuncia della sua ex-fidanzata dalla vera polizia.

Per 11 lunghissimi anni ha raccontato alla propria compagna di essere un poliziotto in servizio a Monopoli, in provincia di Bari, nella Squadra Volanti della Questura ma era una enorme bugia alla quale la donna ha deciso di reagire con una denuncia.

Ecco come è andata. La compagna, ormai ex, del falso membro delle forze dell’ordine lamentava da giorni comportamento pericoloso da parte del suo fidanzato e non sapendo come reagire. La donna era preoccupata dalla fine della loro relazione e dal fatto che il fidanzato non riuscisse ad accettare la separazione, tanto da avere un atteggiamento insistente. Ha quindi deciso di chiedere aiuto ai (presunti) colleghi di lavoro, ma una volta contattato il Commissariato di pubblica sicurezza di Monopoli, il nome dell’uomo non compariva tra i poliziotti in servizio.

Una volta effettuati i controlli, il responsabile è stato denunciato con l’accusa di avere usurpato la qualità di pubblico ufficiale. Non solo, in seguito è stata accertata la presenza di armi nella sua abitazione ed è quindi partito un ulteriore procedimento giudiziario nei suoi confronti. Rischia anche una sanzione amministrativa che va da 154 a 929 euro.