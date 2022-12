Il caffè d’orzo vi aiuta a perdere peso e non solo

Il caffè d’orzo è una bevanda molto apprezzata in Italia che a volte sostituisce, per diversi motivi, il caffè più tradizionale. Ma quali sono i suoi benefici?

Il caffè è la bevanda regina in Italia e il caffè d’orzo può essere ordinato in qualsiasi caffetteria, c’è chi lo predilige per questioni di gusto, altri, magari, per motivi di salute. Per questo motivo può essere facilmente inserito in diversi regimi alimentari.

Le sue controindicazioni sono davvero minime, contiene infatti glutine e ovviamente questo non lo rende consigliabile a chi è celiaco. Ma quali sono, esattamente, i suoi benefici?

Caffè d’orzo: origine e modalità di consumo

Innanzitutto il caffè d’orzo si ottiene tramite l’infusione di orzo tostato e macinato, una delle sue caratteristiche principali è quella di non contenere caffeina. Nell’antichità era conosciuto come la Tisana d’Ippocrate poiché l’omonimo e famosissimo medico ne lodava le qualità, ad esempio nei suoi testi ne decantava l’effetto energizzante. Il caffè, ma anche il tè d’orzo sono bevande popolari soprattutto in Cina, Giappone e Corea del Sud.

Ci sono diversi modi in cui si può consumare questa bevanda:

versione solubile : cioè polvere da aggiungere all’acqua calda, l’orzo si scioglie in fretta lasciando un ottimo aroma, si può trovare senza problemi nei supermercati

: mettete l’orzo nella moka dove avreste messo il caffè normale e poi fate bollire, utilizzando macchine specifiche si ottiene la schiuma superficiale tipica, per esempio forse non tutti sanno che esiste l’orziera cialde o capsule: semplice e immediato basta inserirle nella vostra macchinetta

Caffè d’orzo: tutti i vantaggi di questa prelibata bevanda