Scrivere un diario vi aiuta a vivere meglio

Scrivere un diario al giorno d’oggi può sembrare una pratica un po’ desueta, in realtà porta con sè molti benefici.

In quest’epoca in cui siamo circondati da device tecnologici in cui comunicare all’istante con tutti in ogni forma possibile tornare al piacere della carta e della scrittura manuale sembra un po’ old style.

Ci sono però diversi pro per praticare questa abitudine un po’ dimenticata. Ecco quali.

Diario: le origini

Diario proviene dal latino dies, cioè giorno. Si tratta quindi di registrare il quotidiano. Gli uomini si sono dedicati a questa attività fin dai tempi antichi e uno dei diari più famosi è quello di bordo di Cristoforo Colombo che purtroppo è andato perso. Ma come creare le condizioni migliori per immergerci nella scrittura?

Innanzitutto dobbiamo procurarci gli strumenti giusti, quindi scegliere un diario, un quaderno, un bloc notes, nelle cartolerie, librerie, online, ce ne sono per tutti i gusti. Poi bisogna scegliere la penna che può essere una normalissima biro o, perché no, una stilografica dal sapore un po’ retrò. Chi vuole può annotare la data.

Se vi viene il panico da pagina bianca pensate di dover rispondere a qualche domanda, per esempio come vi sentite, che cosa avete appena imparato, ecc… Non vi preoccupate dello stile o di fare errori perché è qualcosa che si scrive per noi stessi.

Scrivere un diario: tutti i benefici