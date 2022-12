Sport anti stress: dal ballo all’arrampicata per dire addio ad ansie e preoccupazioni

Lo sport è uno strumento che dona al corpo un’impagabile sensazione di benessere. Aiuta ad allontanare le preoccupazioni quotidiane e molto altro. Ma quali sono più indicati per combattere lo stress?

Nelle nostre vite in cui siamo sempre di fretta e cerchiamo costantemente di incastrare mille impegni lo sport rappresenta un’attività molto importante che ci aiuta a rilassarci, libera gli ormoni della felicità e ci permette di staccare la spina per un po’ da tutti i nostri pensieri quotidiani.

Ma quali sono quelli più indicati se si sta vivendo un periodo di stress? Ecco alcuni ottimi suggerimenti.

Stress: fare sport è l’antidoto, ecco come scegliere bene

Innanzitutto prima di buttarvi a correre a perdifiato o tirare calci su un ring è bene riflettere e farvi un piccolo esame di “coscienza”, cioè pensare a cosa vi sentite più portate e di cosa, esattamente, sentite di avere bisogno. Dovreste pensare a un’attività che vi diverte e che non vi mette in competizione.

Ma come capire se siamo davvero stressante, come pensiamo di essere? Ci possono essere sintomi fisici come:

mal di testa

problemi di sonno

agitazione

stanchezza

ed emotivi:

tristezza

tensione

irritabilità e rabbia

preoccupazione costante

Sport anti stress: quali sono