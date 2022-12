L'”ugly fashion” conquista le passerelle: ecco quali sono le scarpe dell’anno

Fino a qualche tempo fa venivano considerate kitsch e prese di mira in quanto anti-estetiche. Ora si trovano al primo posto nella lista delle scarpe più di tendenza dell’anno.

Il 2022 sta volgendo al termine e Lyst ha pubblicato il report “A year in fashion” dedicato alle tendenze che hanno segnato l’anno. A quanto pare, quelle che un tempo erano considerate anti-estetiche e kitsch, al momento si trovano al primo posto nella lista delle scarpe più stilose.

Stiamo parlando delle Birkenstock. Il brand ha dato vita ai sandali più discussi di sempre ma, allo stesso tempo, amati da tantissime persone. Celebrità come Kendall Jenner, che durante l’estate ha sfoggiato le sue comodissime Birkenstock, hanno contribuito a renderle un trend. E con l’uscita delle Sabot Boston, ovvero la versione chiusa dei noti sandali, il marchio è andato oltre.

L’ascesa delle Birkenstock a nuovo trend

Kanye West ha posato per la copertina di GQ con indosso un paio di Sabot Boston portando le scarpe da sempre associate all'”ugly fashion” al primo posto tra le più desiderate. Oltre al rapper, numerose modelle ed influencer hanno deciso di puntare sul comfort rendendo le Birkenstock una vera e propria moda.

Il brand è stato fondato nel lontano 1774 da Johann Birkenstock e oggi alcune delle più famose case di moda hanno rivisitato e portato in passerella i suoi sandali e le sue scarpe. Da Valentino a Jil Sander, fino a Dior che in una delle sue ultime sfilate ha voluto unire praticità ed eleganza.

Il “normcore” – ovvero lo stile che predilige i look “estremamente normali”, all’insegna del casual più spietato – ha consacrato le Birkenstock a scarpe dell’anno. Abbinare i sandali ai propri outfit non richiede un particolare impegno: basta optare per un look semplice ed evitare le esagerazioni. Jeans chiari e top bianco sono più che adatti.

Per quanto riguarda i Sabot Boston, possono essere abbinati ad un paio di pantaloni larghi e chiari, uniti ad una camicia o ad un blazer. Ma anche insieme ad una minigonna o ai jeans: le possibilità sono diverse e questo tipo di scarpe è adatto sia ai look più comfy che a quelli più eleganti.

Oltre alle Birkenstock, il 2022 è stato segnato anche dall’ascesa di Miu Miu (riconosciuto come brand dell’anno) che insieme alle sue ballerine e gonne microscopiche ha deciso di potarci indietro nel tempo. A quanto pare, questo è stato l’anno in cui l'”ugly fashion” è tornata alla ribalta conquistando il mondo della moda, tanto da diventare iconica.