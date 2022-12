La Bibbia disponibile su Steam? Non è una blasfemia, bensì una novità (a pagamento) appena introdotta

Su Steam ne abbiamo viste di cotte e di crude, non per niente la più famosa piattaforma digitale di videogiochi tende a mettere a disposizione ogni singola proposta disponibile.

Però, avete mai visto una Bibbia scaricabile direttamente dallo store? No, vi fermiamo subito: non è una presa in giro né un ipotetico tentativo di truffa, difatti pare che sia la realtà.

Se siete stanchi di giocare ad un titolo nello specifico, è sufficiente andare su Steam per trovare un videogioco migliore e provarlo in modo tale da far passare il tempo più velocemente possibile. Riteniamo che sia davvero difficile rimanere delusi da una piattaforma come questa, motivo per il quale ne siamo tutti quanti soddisfatti.

Eh già, perché da quando Steam ha fatto la sua comparsa ormai quasi vent’anni fa, il mercato dei videogiochi su PC è cambiato così tanto da non essere più riconoscibile. La piattaforma di Valve, dopotutto, è andata incontro a tutta una serie di cambiamenti ed evoluzioni, ma quel che è sempre restato immutato è la sua infinita libreria di giochi acquistabili.

Non c’è un limite a quello che potremo comprare, per cui non temete minimamente di rimanere a bocca asciutta. E se siete anche dei credenti, d’ora in avanti sarà possibile acquistare persino la Bibbia. Si tratta di una versione rilasciata su Steam del tutto digitalizzata, e che ha attirato l’attenzione dei più curiosi per ovvie ragioni.

Questa, però, non è la prima volta che ci troviamo davanti a una scoperta del genere. Era già apparsa una vendita particolare quando sull’eShop di Nintendo Switch comparve una calcolatrice digitale completamente funzionante. Anche nel caso della Bibbia non si tratta di un vero e proprio videogioco, quanto più a qualcosa riconducibile a un eBook.

La Bibbia non è stata lanciata casualmente: il suo debutto ha uno scopo preciso

Lo sviluppo è stato fatto dal team di Bible Games, che ha deciso che sulla piattaforma di Valve mancava…la collezione di testi religiosi. Il libro è fatto così bene che ogni storia e racconto si può leggere in modo libero o seguendo un ordine specifico, lasciando anche la possibilità di appuntarsi e salvare i passaggi più importanti o quelli che si preferiscono eventualmente. Dipende tutto da quello che abbiamo intenzione di fare noi in sostanza, dunque è a propria scelta.

Ciò che incuriosisce, in realtà, è che presenta anche una serie di achievement da sbloccare man mano che si avanza nella lettura e si completano le possibilità proposte dai vari menu. Qualora foste interessati vi riferiamo che l’offerta di acquisto è a tempo limitato e scadrà il prossimo 21 novembre, di conseguenza decidete in fretta che cosa fare.

Vi sarà data l’incredibile opportunità di leggere la Bibbia e, allo stesso tempo, sbloccare degli obiettivi come se foste in un videogioco. E perché mai dovremmo perderci una occasione simile nel momento in cui ci viene proposta?