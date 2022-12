WhatsApp, inserita la funzione di ricerca cronologica: ecco come si usa e perché è tanto comoda

Non sarà di sicuro l’ultima di questo 2022 da mille e una funzionalità, certamente una delle più comode. Buone nuove per gli oltre due miliardi di utenti che hanno WhatsApp sul proprio cellulare.

La messaggistica istantanea californiana numero uno al mondo, sta ricalibrando il modo di effettuare una ricerca su WhatsApp, la funzionalità, già in fase di sviluppo, è giusta nella sua versione beta.

La release fa parte di una sorta di multi-pacchetto nel quale ci sono ben otto funzionalità, come un banner per annunciare WhatsApp per tablet, l’app per Android riconosciuta come dispositivo complementare, una modalità picture-in-picture per le videochiamate ad alcuni beta tester, un changelog ufficiale per un aggiornamento bug fix, alcuni utenti sono ora in grado di inoltrare immagini, video, GIF e documenti, con didascalia, l’implementazione di una funzionalità che dà maggiore priorità al push del nome rispetto al numero di telefono all’interno dei fumetti di chat (per alcuni beta tester che installano l’ aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.25.10), un’ulteriore scorciatoia per far sparire i messaggi come strumento per risparmiare spazio, senza dimentica 21 nuove emoji per un futuro aggiornamento dell’app.

Una funzionalità che si stava aspettando da anni

Fra queste, però, la più comoda è la possibilità di cercare i messaggi per data, ad alcuni utenti dopo aver installato l’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 22.24.0.77. In molti la stavano aspettando, a quanto pare i tempi sono maturi.

In pratica, sempre secondo l’autorevole wabetainfo, quando un utente effettuerà una ricerca su WhatsApp (l’ultima versione aggiornata, ormai di prossima uscita) basterà fare tap (o click se usate WhatsApp Web desktop) sull’icona con l’immagine di un calendario e una lente d’ingrandimento per far apparire il selettore della data. Qui la vera svolta, il netto miglioramento tanto auspicato: si potrà impostare la data desiderata, premere il tasto vai, et voila il gioco è fatto, saranno visibili tutti i messaggi inviati, ma anche quelli ricevuti, in quell’occasione.

Per il momento, l’attesa novità è per molti ma non per tutti: WhatsApp sta pensando prima agli utenti che si sono legati a qualsiasi dispositivo con la griffe della Mela morsicata più famosa al mondo, ma il passaggio anche ad Android sarà pressoché immediato, a stretto giro di posta insomma. La funzione è già presente nella beta 22.24.0.77 e, come rivela WABetaInfo, funzione perfettamente. Ciò significa che sarà inserita a breve nella versione ufficiale.

FONTE