Garmin Instinct Solar a prezzi imbattibili, ora è il momento giusto per acquistarlo

Il Black Friday è alle sue battute d’arresto ma ci sono ancora moltissime offerte delle quali usufruire al volo, prima che finiscano.

Su Amazon soprattutto ci sono tutta una serie di dispositivi in offerta che, tra Black Friday e Cyber Monday, non possono davvero essere lasciati nei magazzini a prendere polvere.

Uno di questi è lo smartwatch definito indistruttibile, prodotto dalla Garmin, che in questi giorni è ancora in offerta con uno sconto spaventoso del 50% e soprattutto che con le offerte di Amazon è possibile acquistare a rate a tasso zero. Il modello in questione è, nello specifico, il Garmin Instinct Solar, che grazie allo sconto del 50% è disponibile a 200 euro in meno del prezzo consigliato.

Le caratteristiche del Garmin Instinct Solar

Come dice il nome stesso dello smartwatch Garmin Instinct Solar, questo orologio è in grado di fare tesoro dell’energia solare per trasformarla in energia supplementare da “regalare” alla batteria. Questo per fare in modo che l’orologio abbia una autonomia molto più alta di quella che avrebbe normalmente e soprattutto lo rende adattissimo alle escursioni fuori porta, dove non è possibile trovare delle prese elettriche per mettere a ricaricare il dispositivo. Ovviamente come tutti i dispositivi di questo genere è dotato anche di sensori per monitorare la salute, l’attività fisica, la saturazione del sangue e il battito cardiaco.

E non mancano nemmeno le funzionalità come quelle regalate dal chip GPS che aiuta il possessore del dispositivo wearable a sapere sempre dove si trova e se stiamo seguendo la giusta rotta, proprio nell’ottica di escursioni fuori porta dove è facile perdere l’orientamento. L’offerta dunque è davvero da prendere al volo, dal momento che molto spesso le offerte Black Friday sono ad esaurimento scorte e potrebbe succedere che le scorte finiscano anche prima che il Black Friday arrivi alla sua scadenza naturale.

L’autonomia dell’orologio Garmin Instinct Solar può arrivare a un massimo di 54 giorni proprio grazie alla possibilità di usare la luce solare per ricaricare la batteria, e soprattutto ha una resistenza che lo rende quasi indistruttibile. Questo grazie a una cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati e soddisfa anche gli standard militari USA 810 per la resistenza al calore, all’acqua ed agli urti. Il display è grande e permette di avere sempre sotto controllo tutti i dati necessari e soprattutto ha una luminosità che lo rende leggibile in maniera perfetta anche sotto la luce del sole. Inoltre ha una lunga serie di applicazioni pre installate dedicate all’attività fisica.

