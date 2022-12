Super Mario Bros, ecco il trailer del remake con i fratelli italiani: Peach e Donkey Kong

C’è chi ama il computer e i suoi giochi predominanti, chi le console e le ultime uscite e chi, invece, adora alla follia i titoli Nintendo. Anche loro possono avere una certa notorietà se riescono ad attirare una grande fetta di pubblico, e il più delle volte ci riescono senza alcun problema.

In questo caso il protagonista indiscusso sembra essere Super Mario Bros, nonché uno dei giochi più famosi di tutti i tempi. Ci ha accompagnato per un lungo periodo di tempo e continuerà a farlo ancora, specie adesso con il remake del trailer del film che uscirà a breve.

Nintendo e Illumination, nonostante il lungo tempo di attesa, hanno deciso di presentarci il secondo trailer ufficiale del film di Super Mario Bros, che svela anche la data di uscita per l’Italia oltretutto. Sarà il 6 aprile 2023, cioè un giorno prima del Nord America in pratica. E non è una ingiustizia dato che ci separeranno soltanto 24 ore dal suo debutto, seppur gli spoiler siano sempre in agguato.

Per questa ragione è sempre meglio munirsi di tanta pazienza e fare attenzione a non visualizzare troppi contenuti inerenti all’argomento in questione, onde evitare che piattaforme come YouTube, Instagram o TikTok ci facciano vedere in anteprima delle scene del film. Ma visto e considerato che il trailer sia già disponibile, che cosa possiamo vedere nel filmato di così tanto interessante? Ascoltateci bene, perché i protagonisti presenti ci piaceranno sicuramente.

I personaggi principali che vedremo nel film

Guardando attentamente il trailer, avremo modo di poter vedere la principessa Peach e Donkey Kong, interpretati rispettivamente da Anya Taylor-Joy e Seth Rogen. Non mancherà neanche Luigi grazie a Charlie Day e altri personaggi iconici, come Mario e Bowser. Ovviamente, loro, non potevano mancare: si tratta di rappresentare i protagonisti esclusivi di tutti i giochi Super Mario Bros. Approfondiamo questo aspetto: dobbiamo conoscere tutti i “partecipanti” dell’opera, no?

Il cast, andando avanti, è altrettanto spettacolare. Troveremo Chris Pratt nei panni di Mario, mentre Jack Black interpreterà Bowser, cioè il re dei Koopa. Anya Taylor-Joy sarà la principessa Peach, Charlie Day darà voce a Luigi e Keegan-Michael Key vestirà i panni di Toad. La pellicola è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con la supervisione di Miyamoto e Koji Kondo per tentare di rendere il film un vero e proprio rimando a Super Mario Bros.

Siamo certi che sarà un bel prodotto data la tecnica impeccabile di realizzazione, che lascia intende como abbiano curato al dettaglio l’atmosfera del film stesso. Sembra di essere per davvero all’interno del gioco stesso, non per niente saranno presenti pure degli elementi inerenti ai livelli dei giochi 2D e Mario Kart. Questo, anche se il film non sia ancora uscito, è un chiaro segnale che si siano impegnati a dovere per la sua creazione.