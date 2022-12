Reddito di Base Universale: perché se ne parla in tutto il mondo tranne che in Italia

Il reddito di base universale è una tematica molto importante che oggi attraversa il dibattito politico ed economico in tutto il pianeta.

Praticamente in tutti gli stati del mondo si sta discutendo di questa misura e si dice che addirittura 100 esperimenti pilota siano partiti in tutto il pianeta. Tanti esperimenti pilota sono partiti anche in Europa. Ma anche negli Stati Uniti e nel Sudamerica sono partiti esperimenti del genere. Il reddito di base universale è un reddito minimo erogato a tutti proprio come diritto fondamentale.

In Italia parlare di reddito di base è difficile perché la gente comune lo scambia per il reddito di cittadinanza. Infatti quando si parla di reddito di base in Italia la gente pensa automaticamente al reddito di cittadinanza e quindi oppone all’idea del reddito di base quelle stesse polemiche che normalmente si fanno nei confronti del reddito di cittadinanza.

Una rivoluzione profonda e globale

Ma cerchiamo di chiarire perché le due misure sono fondamentalmente diverse. Il reddito di cittadinanza è un reddito erogato a chi si trova in difficoltà e che si perde una volta che venga trovato il lavoro. Proprio per questo il reddito di cittadinanza potrebbe avere l’effetto collaterale di spingere le persone a non cercarsi un lavoro. Invece il reddito di base è un reddito erogato ad ogni donna uomo e bambino a prescindere dalla sua situazione economica e lavorativa. Si tratta di una cifra erogata a tutti senza alcuna limitazione che non può mai essere persa.

Nel resto del mondo quando si parla del reddito di base c’è un grande interesse attorno a questa misura e viene giustamente considerata come una vera e propria svolta epocale nelle politiche sociali e come una conquista straordinaria al pari del suffragio universale. Invece in Italia il reddito di base viene considerato come qualche cosa di assurdo ed irrealizzabile.

Sono anni che gli economisti ne dimostrano la bontà e fattibilità

Il fatto è che nel resto del mondo c’è la percezione di come decenni di studi di economia abbiano messo in luce i tanti vantaggi del reddito di base universale mentre invece questi decenni di studi in Italia non sono proprio conosciuti. Proprio per questo il dibattito politico evita sempre questo argomento ma questo è pericoloso. Infatti numerosi economisti sostengono che il reddito di base prima o poi sarà inevitabile e non cominciare a parlarne subito è un problema.

Infatti la situazione delle famiglie italiane è sempre più drammatica e recessione, inflazione e la prospettiva della disoccupazione tecnologica rendono questo tema sempre più ineludibile. Nessuno sostiene che una misura del genere si debba applicare da domani. Tuttavia è sbagliato che non comincia una riflessione collettiva.