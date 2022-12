Bimba di 7 mesi muore a casa della nonna: inutile la corsa disperata al bar dai genitori

Ancora un caso di morte in culla: il cuore di una bimba di soli 7 mesi si arresta mentre si trova a casa della nonna.

Inutile la sua corsa disperata al bar dove lavorano i genitori, a pochi passi dall’abitazione.

Perdere una figlia di soli 7 mesi. È capitato martedì scorso a una giovane coppia cinese. Il cuore della piccola ha cessato di battere all’improvviso, come se qualcosa si fosse spezzato. La bimba è mora così a Firenze.

Un’autentica tragedia che ha duramente colpito anche la dottoressa che ha fatto di tutto per salvarla. E che dopo aver dichiarato il decesso della piccina non smetteva di ripetere, con la voce rotta dal singhiozzo: «Non ce l’abbiamo fatta, non ce l’abbiamo fatta».

Cosa è successo alla bambina

La piccola di origine cinese si trovava a casa con la nonna quando improvvisamente c’è stato l’arresto cardiaco. Quando la nonna sì è accorta di quello che stava succedendo ha preso la piccola in braccio e si è immediatamente precipitata verso il bar di famiglia, a pochi metri dall’abitazione, dove si trovavano in genitori della bambina che hanno subito allertato il 118, stando a ciò che riporta il quotidiano La Nazione.

Ma l’intervento degli operatori, per quanto tempestivo, si è rivelato inutile. La piccola non ha dato più segni di vita. Finché i dottori non hanno dovuto dichiararne il decesso. I medici hanno tentato di tutto, tra manovre di rianimazione e iniezioni di adrenalina. Un testimone racconta di aver vista la dottoressa piangere. E di aver capito a quel punto che non c’era più nulla da fare per la bimba. Ancora sconosciuta la causa della morte. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di SIDS, la sindrome della morte improvvisa del lattante che colpisce 2 neonati su mille.

Venerdì saranno celebrati i funerali della piccola, terzogenita di una giovane coppia di coniugi cinesi molto integrati e benvoluti nel quartiere, titolari del bar Il Cantuccio. I due sono in Italia da undici anni e sono conosciuti per essere dei grandi lavoratori.

Sindrome da morte in culla: cos’è

Come si legge sul sito dell’Ospedale Bambin Gesù la SIDS (acronimo dell’inglese Sudden Infant Death Syndrome) o morte in culla o morte improvvisa del lattante è la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino di età inferiore a un anno. Si verifica con maggiore frequenza tra uno e cinque mesi di età: la SIDS costituisce una delle principali cause di morte nel primo anno di vita del bambino. Si stima che in Italia la morte in culla colpisca un nato su duemila. Quasi sempre vengono colpiti bambini apparentemente sani. La morte si verifica solitamente durante il sonno e per questo motivo viene chiamata ‘morte in culla’.