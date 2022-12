Hai visto i Mondiali del Qatar in streaming non legale? La truffa nella truffa: era FIFA 23

Avete mai pensato che guardando una trasmissione molto simile ad un gioco, facendo attenzione, in realtà non fosse quello che credevamo? Sembrerebbe una situazione assurda e che non potrebbe prendere vita, o almeno questo era quello che si pensava.

I Mondiali del Qatar, purtroppo, hanno subito una sorte molto simile. Sì, esatto: gli spettatori non stavano guardando quello che pensavano fosse realmente. Ma come mai nessuno se n’è accorto? Ecco quello che potrebbe essere l’imbroglio più grande di quest’anno.

Durante i Mondiali del Qatar 2022,

alcuni canali YouTube hanno trovato un modo davvero originale per trasmettere la partita in diretta. Tenetevi forte, perché questa è una pillola così grande che non può essere ingerita subito: stavano mostrando in live delle partite di FIFA 23 spacciandole per degli streaming pirata di quelle ufficiali. È assurdo, ma è successo veramente ed ha ottenuto un riscontro “positivo”.

Questi video sono riusciti a raccogliere decine, se non centinaia di migliaia di visualizzazioni, ingannando soprattutto coloro che volevano vedere le partite in modo illegale. E tenendo conto delle opinioni di alcuni spettatori reali, uno di questi video è andato online verso l’inizio della competizione per non destare sospetti. Questo ha fatto credere a molti che fosse soltanto uno streaming di bassa qualità.

La situazione è sfuggita di mano nel momento in cui i volti dei giocatori sono stati inquadrati da vicino. Così facendo molti hanno capito che si trattava di un videogioco usato per simulare le partite del mondiale, mentre altri non sembra abbiano fatto caso a questa… piccolezza. Un po’ strano che in tanti non abbiano detto nulla, ma a quanto pare è accaduto sul serio e dunque non si può dire il contrario.

Non sono pochi: usano questa strategia molti YouTubers diversi tra loro

Il responsabile di questa genialata, che comunque sia rimane illegale, è il Minute90Kplus, ch e ha pubblicato un gran numero di video e livestream di partite della Coppa del Mondo simulate in eFootball 2023 e FIFA 23. Uno degli stream, leggete bene, ha raccolto più di 200.000 visualizzazioni, mentre il più popolare è riuscito ad arrivare a 277.000. Stando alle chat gli spettatori attivi erano comunque molto pochi.

L’elemento ironico della situazione è che siano davvero tanti i canali che hanno pubblicato video con ricostruzioni virtuali di partite dei mondiali di calcio. Tutti quanti si distinguono per l’hashtag #WorldCup2022, mescolandosi con le live ufficiali. Questo ha permesso loro di passare inosservati per un certo periodo di tempo, sufficiente ad accumulare una tale audience per monetizzare qualche soldo su YouTube.

Attualmente esistono dei canali di grande successo che hanno applicato trucchi simili e che non infrangono alcuna regola essendosi dichiarati, come l’inglese Football Live, che ha più di 1,25 milioni iscritti per esempio. Altri, invece, si limirano a filmarsi mentre guardano le partite, dando modo agli spettatori di vedere le loro reazioni in diretta.