WhatsApp Beta lancia una funzione utilissima: in test la ricerca per data che ne semplificherà l’uso

In questo 2022 sta letteralmente intasando le versioni beta con innumerevoli novità non quante i suoi miliardi (due circa) di utenti, ma WhatsApp continua ad essere un fiume in piena.

La messaggistica californiana numero uno al mondo sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.22.25.10. La funzione in questione si chiama Push name priority.

Letteralmente “Spingi la priorità del nome”, in altre parole Whats vuole concedere maggiore priorità al “nome push” rispetto al numero di telefono all’interno delle bolle di chat, favorendo di conseguenza una maggiore sicurezza e trasparenza, soprattutto in relazione ai contatti presenti nella rubrica mobile di nuova generazione.

Ricerca per data e una priorità di WhatsApp

Dopo aver promosso una versione di WhatsApp compatibile con i tablet, utilizzando un banner in-app, WhatsApp sta ora rilasciando un’altra funzionalità minori, ma pur sempre utilissime: una ricerca per data, per esempio, che sicuramente semplificherò l’uso dell’applicazione di messaggistica istantanea entrata nel 2014 nella famiglia allargata di Mark Zuckerberg. Non solo.

In particolare, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.25.9 dal Play Store, alcuni beta tester potrebbero notare alcuni cambiamenti nelle loro chat di gruppo, come rivela il sempre ben informato wabetainfo. Dagli screen mostrati, nella nuovo funzione agli albori del suo rilascio, il nome push sostituisce il numero di telefono all’interno del fumetto della chat per i contatti sconosciuti e il numero di telefono prende il suo posto come etichetta secondaria. Grazie a questa modifica, WhatsApp assegnerà maggiore priorità al nome push che è immediatamente visibile come prima etichetta della bolla della chat, quindi è ancora più facile riconoscere i messaggi di contatti sconosciuti all’interno delle chat di gruppo. Le modifiche alla priorità del nome push rispetto al numero di telefono sono state rilasciate ad alcuni beta tester e verranno implementate a più utenti nei prossimi giorni.

Tornando alla ricerca per data (in una beta a parte) WhatsApp sta lavorando principalmente su iOS, con la possibilità di ricercare i messaggi per data. Grazie a questa funzione, sarà più facile per gli utenti passare a una certa data all’interno di una conversazione. Non una novità, sia chiaro. In realtà questa funzionalità era in fase di sviluppo due anni fa ma WhatsApp solo di recente è tornata a svilupparla nuovamente. Oggi, dopo aver rilasciato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 22.24.0.77 sull’app TestFlight, alcuni beta tester possono finalmente utilizzare questa funzione nelle loro chat e gruppi.

