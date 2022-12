Con WindTre chiami tutti grazie al WiFi calling, usarlo è semplicissimo

E’ il primo operatore telefonico che si cimenta con questa nuova, innovativa, occasione. Per tutti i suoi abbonati.

WindTre ha talmente fiducia nella sua pluridecorata WI-FI, che ha appena lanciato un servizio per i suoi clienti che permetterà loro di telefonare, a chiunque, anche in assenza di segnale mobile.

Un’offerta interessa soprattutto per quei comuni, ma anche parti di abitazioni, dove il segnale non è un granché. “Da oggi la nostra Rete TOP QUALITY si arricchisce di Wi-Fi Calling – spiegano da WindTre in una nota ufficiale – ed è la prima in Italia. Potrai chiamare e ricevere anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la potenza del tuo WI-FI WINDTRE. La funzionalità attualmente in fase di avvio del servizio commerciale è disponibile solo su smartphone compatibili. Stiamo già lavorando per estendere Wi-Fi Calling a più dispositivi possibili”.

WindTre parte dagli smartphone Android: ecco quelli compatibili

Un triplo vantaggio quello di Wi-Fi Calling di WindTre. Primo, il più importante volendo, non ha costi aggiuntivi: l’utente potrà serenamente continuare a chiamare e ricevere telefonate alle condizioni della sua offerta sottoscritta con l’operatore dell’azienda italiana del gruppo CK Hutchison Holdings, nata come joint venture paritaria tra i gruppi CK Hutchison Holdings e VimpelCom in seguito alla fusione per incorporazione tra Wind in H3G S.p.A.

E’ un’offerta disponibile sia per i nuovi che per i vecchi abbonati, non bisogna scaricare applicazioni, nessun download ma neanche nuove registrazioni dove ti devi ricordare di inserire (ma soprattutto memorizzare) una password. Non è necessaria, infatti, alcuna configurazione manuale sui device certificati da Wind Tre. Basta avere un numero di cellulare legato a WindTre per effettuare una telefonata tramite Wi-FI calling. Un servizio che consente di parlare anche dove la rete mobile non è disponibile, come seminterrati, capannoni ed edifici con mura spesse, l’importante è che sia presente una connessione Wi-Fi WindTre, in qualsiasi posto su territorio nazionale, gratuitamente, o meglio alle stesse condizioni della tua offerta.

Come recita il comunicato ufficiale, il servizio è nella sua fase embrionale, soltanto per alcuni smartphone compatibili. WindTre parte dagli smartphone made in Android, anche se a breve il servizio verrà allargato anche a quelli di Apple. Comunque, questi gli smartphone compatibili: tre sono Samsung, ossia la gamma dei Galaxy S22, nella sua versione standard, plus e Ultre. Il quarto è uno Xiaomi, 12 Pro per l’esattezza. L’attivazione della funzionalità Wi-Fi Calling è gratuita e le chiamate effettuate sotto tecnologia VO WI-FI manterranno la stessa tariffazione delle chiamate effettuate sotto rete mobile.

