Karaoke targato Mela con Apple Music Sing, possono davvero usarlo tutti?

Una funzione karaoke che non ci aspettavamo vedesse la luce, invece, è stata appena rilasciata. Ma non perché generalmente non possa esistere, quanto più poiché non ci aspettiamo che una compagnia in particolare arrivi a progettarne una esattamente in questo momento.

E se state pensando quello che abbiamo in mente noi, avete fatto centro. Ci ha pensato direttamente Apple a realizzare una impostazione così tanto diversa dalle altre, che nonostante appaia essere normale, in realtà è speciale se messa a confronto con quelle già progettate. Ma in quale servizio sarà disponibile?

Al contrario delle aspettative, sembra proprio che la Mela abbia voluto superarsi in questo caso. È stata annunciata Apple Music Sing, la funzione karaoke per il servizio musicale che sarà disponibile entro la fine di dicembre su iPhone, iPad e Apple TV 4K per tutti gli abbonati. Ma a che serve? Beh, è semplice: potremo cantare, cantare e ancora cantare.

Avremo modo di farlo accompagnati dalla voce dell’artista in questione, o lfacendole sparire quasi del tutto regolando al minimo l’apposito cursore. Apple, in merito, specifica che la parte vocale della canzone originale non sarà comunque attenuata completamente. Secondo la compagnia è necessaria che il volume resti attivo ugualmente.

Ovviamente le voci secondarie di una canzone saranno indipendenti dalla voce principale, in modo tale che il brano non perda la sua identità usando Apple Music Sing. La soluzione è stata studiata per garantire la massima esperienza d’uso da parte di coloro che avrebbero deciso di utilizzarla, per cui state tranquilli: non ci saranno bug o glitch che vi daranno fastidio.

Le novità con il karaoke in-app della Mela

Apple Music Sing farà molto affidamento sul testo della canzone in tempo reale mostrato sullo schermo. Potreste pensare che sia un copia e incolla delle funzione già esistente per la canzoni; la differenza, però, è che per quella karaoke ci saranno anche i testi animati. Insieme a questi farà il suo debutto la modalità Vista Duetto con la quale, quando in un brano ci sono più voci principali, queste saranno mostrate ai lati opposti dello schermo.

Il lancio dell’impostazione includerà anche l’inserimento di ben 50 playlist dedicate che conterranno brani spesso cantati in modalità karaoke in tutto il mondo. Tuttavia, vi informiamo che questa funzione non sarà inizialmente disponibile per coloro che hanno un abbonamento Apple Music Voice, e forse non riguarderà l’intero catalogo di Apple Music. Ciò non toglie, in ogni caso, che venga aggiornato in seguito.

Per questo motivo vi consigliamo vivamente di non perdervi tutti gli aggiornamenti futuri del servizio, anche perché potrebbero riguardare esattamente questa funzione in particolare. E anche se non vi piacerà, per qualche motivo, comunque sia è probabile che prima o poi mostrerà pure il vostro brano preferito. Che sia la volta buona che Apple riesca a convincerci con una sua feature?