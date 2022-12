India, un bimbo è precipitato in un pozzo da più di 60 ore: ogni sforzo possibile per salvarlo

Corsa contro il tempo per i soccorritori che stanno facendo di tutto per salvarlo. Si sta scavando un cunicolo laterale per raggiungerlo

Si scava senza sosta da giorni per cercare di raggiungere il piccolo Tanmay Sahu, che da martedì 6 dicembre, è rimasto intrappolato in un pozzo a 30 metri di profondità, nel Madhya Pradesh, in India.

Tuttavia, il bimbo non risponde più quando viene chiamato. Sono già tre giorni che si sta cercando di estrarre il bimbo da un pozzo artesiano, ma le speranze di riuscita delle operazioni di soccorso sono molto deboli.

Tanmay è precipitato nel pozzo mentre stava giocando in una fattoria verso le 17 del 6 dicembre scorso. Il padre ha riferito ai giornalisti che il figlio era nella loro fattoria, per l’appunto, quando, d’un tratto, si è recato in un campo in cui c’è anche il pozzo. L’altra figlia dell’uomo, che ha 12 anni, ha visto il fratello precipitare:«Siamo subito accorsi sul posto. Respirava e abbiamo ascoltato la sua voce mentre provavamo a chiamarlo. L’operazione di salvataggio è iniziata dalle 18:00 in poi del 6 dicembre».

Da quanto riporta The Hinduistan Times, le forze dell’ordine hanno detto che il piccolo «non risponde più e potrebbe aver perso i sensi». Nel frattempo, in una corsa contro il tempo, si sta lavorando senza sosta per creare un tunnel parallelo che mira a raggiungere il bambino per riportarlo su, ma per ora si è giunti a 9 metri di profondità.

«L’operazione di salvataggio del bambino di otto anni caduto nel pozzo è ancora in corso. Gli scavi sono in corso e sono stati eseguiti circa 9 metri di scavo», aveva detto il magistrato distrettuale. «Abbiamo l’obiettivo di raggiungere i 13 metri e poi scavare un tunnel. Potrebbe volerci del tempo perché ci sono pietre dure sulla strada. Il bambino, tuttavia, non risponde perché potrebbe aver perso i sensi. Tutti gli sforzi sono in corso per salvarlo».