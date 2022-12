Psicologo di base: arriva la novità che è molto meglio del bonus psicologo

Oggi gli italiani che hanno problemi alle volte anche gravi dal punto di vista della psiche sono tantissimi.

La nostra società è realmente disumana e spinge tante famiglie in una condizione di isolamento economico e sociale. Prima a far sentire isolate le famiglie ci ha pensato il covid ma poi sono arrivate la guerra e l’alta inflazione. Le famiglie finite in condizioni di povertà sono tantissime e anche le famiglie che non sono in povertà assoluta guardano il futuro con grande timore.

E’ molto bello che il governo Meloni voglia dare di nuovo alle famiglie la spinta necessaria a fare figli e voglia in ogni modo contrastare il crollo demografico che c’è nel nostro paese ma purtroppo ridare fiducia alle persone non è semplice. Infatti in Italia viene tolto il reddito di cittadinanza e non viene approvato il salario minimo. Dunque le famiglie italiane sanno benissimo di essere completamente sole e che lo stato sociale non le aiuta se hanno dei problemi.

Meglio del Bonus

Il governo Draghi ha varato la bella iniziativa del bonus psicologo. Il bonus psicologo erogava €600 per sedute dallo psicologo che costassero al massimo 50 euro ciascuno. Tanti lo hanno richiesto ma purtroppo ben pochi potranno averlo perché effettivamente i fondi stanziati sono veramente pochi. Sebbene il bonus psicologo in se stesso sia un’iniziativa sicuramente giusta e meritoria perché troppi ne hanno bisogno questa iniziativa però ha tanti limiti.

Innanzitutto come abbiamo detto ben pochi potranno beneficiare del bonus psicologo ma poi una dozzina di sedute dallo psicologo, realisticamente sono veramente troppo poche per affrontare problemi che alle volte possono essere gravi o addirittura invalidanti. Proprio per questo la regione Campania sta mettendo in campo uno psicologo di base da affiancare al medico di base.

Un aiuto costante è più utile

Come ogni famiglia ha il suo medico di base così in Campania ogni famiglia avrà uno psicologo di base per avere un assistenza continuativa. Ma l’idea della regione Campania sta piacendo molto e si dice che anche altre regioni seguiranno questo esempio. L’idea dello psicologo di base è un’idea molto importante perché oggi tanti cittadini sono in una situazione di estrema sofferenza psicologica e non aiutarli per tempo può determinare problemi più gravi domani. Dunque lo psicologo di base sicuramente può essere un costo per le regioni o per lo stato ma rappresenta anche un investimento perché purtroppo gli italiani che ne hanno bisogno sono tantissimi.

Vedremo nei prossimi mesi quanto questa idea attecchirà e quanto si diffonderà in Italia ma certamente si tratta di una strada giusta da imboccare. Anche perché lo stato Italiano è così avaro di aiuti nei confronti di chi finisce in difficoltà e il senso di ansia delle famiglie sicuramente oggi è molto forte.