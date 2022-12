Risolto il giallo dell’uomo scomparso da giorni: ritrovato in stato confusionale

Da quattro giorni non si avevano più notizie di un 39enne di Andrano, nel Leccese.

Lo hanno trovato che vagava in stato confusionale nelle campagne circostanti. Si era temuto per qualche disgrazia.

Si è risolta bene, fortunatamente, la vicenda di Luigi Musarò, il 39enne di Andrano (Lecce) scomparso da giorni nelle campagne. Per lui si era temuto il peggio dopo che vicino al posto dove era stata recuperata la sua auto, era stata trovata una chiazza di sangue.

Scomparso da quattro giorni

Musarò era scomparso nella mattinata di lunedì scorso, 5 dicembre, dopo aver lasciato la sua abitazione al volante della sua Opel Corsa. La sorella, non vedendolo rientrare, aveva denunciato la sua scomparsa nel tardo pomeriggio. I carabinieri di Tricase che avevano raccolto la denuncia di allontanamento avevano informato immediatamente le procura che aveva fatto scattare le procedure ordinarie nel caso di persone scomparse.

Successivamente la sua auto era stata ritrovata dentro un uliveto a poca distanza dalla strada provinciale che collega Andrano alla frazione Castiglione. Al suo interno gli investigatori avevano recuperato il telefonino e niente altro. Poco distante dal mezzo invece avevano trovato tracce di sangue.

Una vita tranquilla senza zone grigie

Si era così infittito il giallo attorno alla scoperta dei Musarò, 39enne ispettore sanitario in forza all’Ufficio Igiene della Asl a Gagliano, descritto da tutti come una persona tranquilla e senza zone d’ombra nella sua vita. Ultimo di tre figli (un fratello e una sorella), vive in casa coi genitori alla periferia di Andrano, all’uscita per Castiglione d’Otranto. Attivo in parrocchia, sembrava che nei giorni precedenti alla scomparsa avesse cancellato ogni traccia dai social, incluso il proprio account su Facebook.

Ritrovato nelle campagne

Il giallo infine si è risolto positivamente: Luigi Musarò è stato trovato vivo e vegeto, anche se in stato confusionale. Al momento del ritrovamento era sulla provinciale Andrano-Nociglia. Lo ha individuato il proprietario di un terreno non lontano dalla sua auto, in una zona già battuta negli scorsi giorni dai vigili del fuoco. In questi giorni appare verosimile che l’uomo abbia girovagato per le campagne.

Il ritrovamento poco distante dall’auto

Lo hanno localizzato a poche centinaia di metri dal posto dove era stata recuperata la sua Opel Corsa, in una zona boschiva. Con ogni probabilità continuava a spostarsi e per questo in un primo momento i soccorritori non lo avevano ritrovato, malgrado le zona fosse stata controllata. Il ritrovamento è avvenuto anche grazie all’aiuto di un cane dei vigili del fuoco. Il 39enne avrebbe già risposto alle domande dei sanitari anche se chiaramente si trova in stato confusionale.