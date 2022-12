Scossa di terremoto in Sicilia: la terra trema con magnitudo 4.1

La terra trema in Sicilia tra Catania e Ragusa. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone.

La scossa di terremoto è stata avvertita in diverse province della Sicilia. Il sindaco di Mazzarrone parla di un grande spavento. Ma la situazione è sotto controllo e non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Alle 21:26 di ieri sera, giovedì 8 dicembre, una scossa di terremoto si è verificata in Sicilia, più precisamente nel Catanese. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato registrato in Sicilia a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone, in provincia di Catania.

L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita non solo a Catania, ma anche in diverse province della Sicilia. In particolare le segnalazioni sono giunta dalla zona sud-est dell’isola. Non risultano a momento segnalazioni di danni a cose o persone.

La notizia del terremoto è apparsa anche sul sito del Dipartimento della Protezione civile. «A seguito dell’evento sismico registrato questa sera, alle ore 21:26, tra le province di Catania e Ragusa, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile», rende noto il comunicato della Protezione civile. «Dalle prime verifiche effettuate l’evento – con epicentro localizzato a Mazzarrone, in provincia di Catania – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni», prosegue la nota.

Grande spavento ma nessun danno a persone o cose

A Catania il terremoto è stato avvertito in modo molto forte. Ma le segnalazioni sono arrivate anche da diversi comuni del Catanese: Ragusa, Lentini, Scicli, Taormina, Modica e Augusta. Sui social un testimone ha scritto di una “scossa lunga sussultoria avvertita benissimo a Siracusa”. Segnalazioni anche da Messina e perfino dal Palermitano. Quasi tutti riferiscono di una di scossa molto intensa anche se di breve durata.

Il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata, intervistato da RaiNews24, ha dichiarato quanto segue: «Da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone. C’è stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi».

«Non c’è stata alcuna evacuazione, la situazione al momento è sotto controllo», ha proseguito il primo cittadino di Mazzarrone. «Abbiamo attivato con la Protezione civile il Coc. Domani faremo un sopralluogo nelle scuole, per verificare eventuali danni». Infine il sindaco Spata ha fatto sapere: «Mi sono sentito con i sindaci della zona, ma al momento non c’è stata nessuna segnalazione di danni».