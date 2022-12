Oh oh oh Buon Sottocosto, tanti sconti imperdibili da Euronics fino alla Vigilia

A quanto pare gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday non accennano a finire anche dopo la fine della settimana (teoricamente) più conveniente dell’anno. Della serie, chiamiamoli come vogliamo, ma gli sconti restano in piedi.

Infatti anche se dicembre è iniziato da un pezzo, i prodotti in super sconto delle catene tecnologiche degli store online e fisici in tutta Italia, continuano a spopolare tra gli acquirenti di tutto il Paese.

Ne sanno qualcosa anche i clienti Euronics, che in questi giorni hanno visto uscire un nuovo volantino di sconti e super offerte fino al 50% di ribasso fino al giorno della Vigilia di Natale, sia negli store online che nei negozi.

Ovviamente il volantino Euronics è del tutto a tema natalizio, e non stupisce dal momento che si chiama “Oh oh oh Buon Sottocosto“, e riguarda una serie di dispositivi come smartphone, notebook, Tv, grandi elettrodomestici e piccoli device che faranno tantissima gola per le feste natalizie e che proprio in questo momento, grazie agli sconti, sono più che mai richiesti.

Dal Galaxy A33 al Dyson ce n’è per tutti i gusti

Si parla sempre principalmente di smartphone e console e notebook, quando ci troviamo di fronte a volantini di questo genere, e invece vale la pena di soffermarsi anche su prodotti alternativi come la Scopa Elettrica Dyson V11 Extra della Dyson, che invece dei suoi 541 euro di listino viene offerta a 449,00 euro con un risparmio del 18%.

E tra i grandi elettrodomestici troviamo l’asciugatrice BOSCH WGQ24109IT Classe A++ Bianca con uno sconto del 42% che porta il prezzo da 1.049 euro a soli 599 euro. L’asciugatrice in questione ha una capacità di 9 kg ed ha un tipo di asciugatura ad espulsione aria con pompa di colore, ed è anche elegibile alla consegna a domicilio fino al 17 dicembre salvo esaurimento scorte.

Capitolo smartphone: abbiamo un Samsung Galaxy A33 con tecnologia 5G nei colori Awesome White, Awsome Peach e Awesome Black a soli 299 euro, con un risparmio garantito del 23% rispetto al prezzo di listino di 389,90 euro. Restando in tema Galaxy abbiamo anche il modello Z Flip4 da 128 GB di storage in colore Bora Purple scontato del 21% a 899 euro rispetto ai 1149 euro di partenza. Lo smartphone è anche disponibile nella colorazione Pink Gold allo stesso prezzo della versione Purple.

Ma non si vive solo di Samsung: interessante il Motorola MOTO G22 in colore Iceberg Blue che, grazie allo sconto del 36%, passa da 219,90 euro a 139,90 euro. E molto altro c’è ancora sul volantino, acquistare per credere.

FONTE