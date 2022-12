Xgimi Magic Lamp, un tutto in uno davvero geniale: plafoniera, speaker e proiettore video per una casa smart

Il mercato dei proiettori viene notevolmente migliorato grazie all’introduzione di un nuovissimo prodotto del campo in questione. Parliamo di un genere del quale tutti noi dovremmo essere informati in continuazione, ma che soltanto adesso sta risplendendo come si deve. La sua progettazione è notevole e pare che abbia davvero tanto da offrire, ma adesso ci stiamo chiedendo soltanto una cosa: riuscirà ad incuriosirci per davvero?

Il marchio XGIMI è riuscito a conquistare un posto di rilievo nel mercato dei videoproiettori, soprattutto grazie a un ampio catalogo di prodotti e a soluzioni in grado di soddisfare esigenze particolari. Ci è voluto del tempo per riuscire in questa impresa, ragione per cui il successo che hanno ottenuto possiamo dire che sia stato meritato come non mai in sostanza.

Ed il loro ultimo dispositivo pare che appartenga ad una serie di prodotti notevoli e che potranno piacerci sicuramente, non per niente nel mercato cinese hanno riscontrato un ottimo esito per quanto riguarda le vendite. Oggi, a tal proposito, vogliamo parlare della XGIMI Magic Lamp, ovvero una soluzione che copre più esigenze in un prodotto solo. Ma con quali caratteristiche potrà essere acquistata?

I moltitudini utilizzi del dispositivo di XGIMI e il suo costo

Può essere un insieme di strumenti: è una plafoniera LED, un altoparlante connesso da soffitto e anche un proiettore in grado di fornire una superficie di visione fino a 100 pollici. Non offre un solo tipo di servizio ed è per questo che è apprezzabile sotto diversi punti di vista, ragione per la quale non sono assolutamente poche le persone che potranno amarlo.

Da qui comprendiamo come mai la XGIMI Magic Lamp annunciata oggi sul mercato cinese è in realtà la terza generazione di questo tipo di prodotti. Già nel 2018 l’azienda aveva lanciato la prima gamma di dispositivi magic lamp in Giappone, e con il proseguire degli anni non hanno fatto altro che migliorare sempre di più ogni tipo di uscita.

Comunque sia, il debutto avvenuto sul mercato giapponese rende evidente il tipo di pubblico per cui il prodotto è destinato: chi ha una casa piccola e deve ottimizzare tutti gli spazi. La soluzione, nello spazio di una plafoniera, consente di risparmiare superfici preziose evitando l’installazione di uno smart speaker, di un proiettore o di una TV. In sintesi c’è letteralmente tutto ciò che vorremmo avere in questo dispositivo, ed è probabile che sia il sogno di chiunque averlo in casa.

Inoltre, ma non per importanza, il sistema audio è firmato Harman Kardon e la superficie di proiezione è ampiamente regolabile fino a 32° per adattarsi a tutte le esigenze. XGIMI Magic Lamp sarà presto disponibile solo in Cina al prezzo di 7.999 RMB, equivalenti a circa 1.170 euro al cambio attuale. Per il prezzo che ha potremmo prendere in considerazione l’evenienza di comprarlo, però è chiaro che prima di arrivare a questa conclusione dovremo informarci o attendere.