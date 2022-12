Xiaomi produce il primo tagliaunghie smart: è attento, preciso e facile da usare anche per i bambini

Dei prodotti pensiamo che debbano essere acquistati nel momento in cui c’è l’opportunità di prenderli, anche perché non succede mai di vedere dei dispositivi come il tagliaunghie smart di Xiaomi. Parliamo di una vera e propria innovazione che nessuno di noi si aspettava, ma che avremmo voluto vedere almeno una volta per capire come funzionasse. Ora che ne abbiamo l’occasione non ci resta che sfruttarla; rimarremo impressionanti da tanta tecnologia?

Se avete difficoltà a tagliare le unghie in modo regolare, ora non dovrete più preoccuparvi: è finalmente arrivato il momento di fare un salto di qualità, perché potreste provare a risolvere il problema con il tagliaunghie automatico da Xiaomi YouPin. Sì, avete capito bene: parliamo di un prodotto che non solo è davvero originale nella sua interezza, ma viene proposto pure ad un prezzo basso e conveniente per chiunque.

Ma parlando più nello specifico: il tagliaunghie ha una forma da astronauta, e rimuovendo la parte inferiore potremmo scoprire il meccanismo automatico dove appoggiare il dito per tagliare l’unghia. Il dispositivo, in aggiunta, è dotato di un piccolo serbatoio che raccoglie la polvere delle unghie tagliate, che può essere svuotato velocemente per non accumulare troppa sporcizia in poco tempo.

Il prezzo di questo magnifico prodotto e dei dettagli aggiuntivi

La batteria da 800 mAh assicura 5 ore di utilizzo e può essere ricaricata del tutto in appena 120 minuti. I piedini dell’astronauta, proseguendo, fungono da lima per le unghie rendendo in questo modo il prodotto completo per le sessioni di manicure. Come possiamo capire non solo è un prodotto fuori dal comune e originale, ma è anche in grado di offrire altre attività molto interessanti; da questo motivo possiamo tranquillamente comprendere quanto sia multiuso.

Infine si tratta di una proposta per anziani, neonati e bambini; la velocità e la delicatezza con cui è in grado di tagliare le unghie ce lo fanno intuire in pratica. Il tagliaunghie automatico da Xiaomi YouPin è disponibile in due colorazioni, cioè bianco e nero, al costo di 20 euro su AliExpress con spedizione gratuita dalla Cina. E per quello che ha da mettere a disposizione ad ognuno di noi, crediamo che valga davvero la pena tentare ad acquistarlo per provarlo e testare a pieno le sue funzionalità.

D’altronde non è la prima volta che Xiaomi YouPin propone delle soluzioni così tanto strane, ma allo stesso tempo estremamente utili per ognuno di noi. Infatti è un bene che la piattaforma ci faccia sapere l’esistenza di prodotti di questo tipo, anche perché chi è appassionato di tecnologia sicuramente non perderà tempo per informarsi a dovere e decidere se acquistare o meno il prodotto in questione. Ma al momento tutto quello che dobbiamo pensare di fare è questo: scegliere se comprarlo adesso oppure aspettare il prossimo prodotto nella speranza che sia decisamente migliore, ma che cosa decideremo di fare? Pensiamo in fretta.