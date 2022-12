Sottoscosto di Natale da Unieuro, approfitta degli sconti fino al 17 Dicembre

Che sia uno smartphone, una smart tv o un portatile (ma non solo), fa lo stesso. Se volete fare un regalo di Natale a voi stessi, o a un altro, il Sotto di Unieuro è quello che fa per voi.

Tante occasioni imperdibili, ancora per pochi giorni, della prima azienda nostrano per numero di negozi (oltre 500 in tutta Italia) e volume d’affari e con una quota di mercato del 20%.

Gli smartphone sono ormai un chiodo fisso, anche per chi ne ha già uno. Il Samsung Galaxy A23 è l’occasione giusta per chi vuole avere, magari, un secondo cellulare a di fascia medio basso. Display (Infinity-V PLS LCD) da 6.6 pollici, design minimalista, la fotocamera è ottimamente integrata con il retro del dispositivo. E ancora: sistema Quad Camera, batteria a lunga durata, da 5000 mAh; prestazioni elevate con un processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, Potenza di elaborazione, prestazioni rapide ed efficienti le qualità primare, 128 GB di memoria interna, con l’aggiunta a 1TB con scheda microSD. A 259 euro è un affarone.

Uno smart tv scontato di 900 euro rispetto al prezzo di listino

Sempre per restare nel mondo Samsung, quindi Android, si può salire leggermente con a 369,90 euro per il Samsung Galaxy A53 5G. Un cellulare completo, con un grande display da 6.5 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, fotocamera da ben 64 megapixel che permette di ottenere foto di alta qualità con una risoluzione di 9238×6928 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Per i più esigenti occhio al Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, per la prima volta scende sotto i mille euro. Compatibile perfino con le nuove chiamate in Wi-FI (senza costi aggiuntivi) di WindTre, un cellulare dal display enorme, 6.8 pollici, una Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere e 108MP.

Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, il display del cellulare Galaxy S22 Ultra 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno: Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. Il tutto a 969 euro.

La rivoluzione da digitale terrestre è giunta praticamente al tanto osannato traguardo, per quei pochi che ancora non hanno una smart tv con DVB-T2 integrato, ecco l’occasione da tenere in considerazione, un LG OLED da 48 pollici appena lanciato quest’anno, che scende da 1.299 euro di listino a 840,90. C’è LG OLED evo C26 da 55 pollici venduto a 1.199, addirittura 900 euro in meno rispetto al prezzo con cui è stato rilasciato.

