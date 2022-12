Con Samsung puoi avere Netflix in regalo, ma come e per quanto tempo?

Un concept di promo già utilizzato ai tempi dell’uscita del dinamico duo, pieghevole, Galaxy Z Fold4-Z Flip4. Ora Samsung ripropone quella sorta di 2×1 (dispositivo+Netflix in omaggio) con un’altra formula.

La promo di unire l’abbonamento della arcinota piattaforma statunitense all’acquisto di uno dei due nuovi pieghevoli era stata già oggetto di offerta dallo scorso 10 agosto al 15 settembre.

Iniziata lo scorso 5 dicembre, la promo denominata “Regalati un Natale da sogno con Smart Monitor” permette la possibilità di avere Netflix free per tre mesi, oppure per un anno con il piano standard, addirittura 12 mesi di abbonamento del piano Premium. Certo, dipende dall’acquisto del device, ma anche ad altre condizioni, diciamo più “burocratiche”. Un “concorso” per i residenti nel territorio dell’Unione Europea ma che hanno acquistato un determinato dispositivo sotto promo nei negozi fisici (o store) e presso punti vendita all’interno del territorio italiano, escludendo Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) senza avvalersi del diritto di recesso di cui all’art. 52 del Codice del Consumo. Un regalo, inoltre, che non può essere utilizzato su account Netflix inclusi in pacchetti (o bundle) di servizi di terzi che siano già comprensivi del Servizio Netflix. Tant’è.

Tutti i dispositivi che rientrano nella promo

I tre mesi di abbonamento del piano standard Netflix sono “inclusi” nell’offerta riguardante lo Smart Monitor M5 (LS27AM500NUXEN; LS27AM500NRXEN; LS27AM501NUXEN; LS27BM500EUXEN; LS27BM501EUXEN; LS32AM500NUXEN; LS32AM500NRXEN; LS32AM501NUXEN; LS32BM500EUXEN; LS32BM501EUXEN). E’ il primo monitor al mondo con Smart Hub, servizio di streaming multimediale (OTT) integrato. Design sottile, elegante e senza bordi su tre lati, connettività multipla, Modalità Eye-Saver e Flicker-Free.

I tre mesi dell’abbonamento standard di Netflix diventano 12 con l’acquisto di Smart Monitor M7 (LS32AM700UUXEN; LS32AM700URXEN; LS32AM700PRXEN; LS32BM700UUXEN; LS32BM701UUXEN; LS43AM700UUXEN; LS43BM700UUXEN). Un Monitor UHD notevolmente più grande, da 32 pollici, HDR10, con design sottile e sempre senza bordi, Modalità Eye-Saver e Flicker-Free. ‎Bluetooth e Wi-Fi, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, HDMI e USB Type-C.

L’offerta più alta è quella per l’acquisto dello Smart Monitor M8 (LS32BM801UUXEN; LS32BM80BUUXEN; LS32BM80GUUXEN; LS32BM80PUUXEN) con ben 12 mesi di abbonamento del piano Premium Netflix. Un super monitor che, grazie alle app integrate, è in grado di gestire contenuti, produttività e videochiamate in totale semplicità, con le più ricche declinazioni cromatiche un iconico design ultra-sottile, la SlimFit Camera, un Hub IoT, assistenti vocali multipli e la funzione Far Field Voice, luminosità ottimale e Adaptive Sound + fra i suoi punti di forza. Conservare lo scontrino e ricordarsi di registrarsi sul sito Samsung per l’applicazione valida fino al 9 gennaio, una condicio sine qua non.

FONTE