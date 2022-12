Auto si schianta nella notte: muoiono tre giovani di 23, 21, 15 anni

Un terribile sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti in 7 è occorso ieri notte sulla SP224 tra Cantalupo e Cabannette (Alessandria).

Un sinistro stradale molto grave è occorso ieri notte, sulla SP224 tra Cantalupo e Cabannette (Alessandria). In questo tragico incidente tre persone sono morte, e 4 ferite. Sette persone erano a bordo della stessa macchina.

A perdere la vita, da quanto appreso finora, tre giovani di 23, 21 e 15 anni. La loro macchina è andata a schiantarsi contro un passaggio a livello, per ragioni su cui bisognerà fare luce. I sette giovani che sono rimasti coinvolti nel sinistro stradale, erano tutti a bordo della stessa automobile: tre sono morti subito, due si trovano in gravi condizioni in nosocomio, due sono in ospedale ma in codice giallo. In loco sono sopraggiunti sanitari, vigili del fuoco, carabinieri.

La vicenda

Da quanto si apprende, i carabinieri avrebbero visto l’auto con i 7 ragazzi a bordo, marciare a zig zag lungo la strada, nel senso opposto di marcia. I militari hanno quindi chiesto loro di stopparsi ma il conducente del veicolo, avrebbe deciso di accelerare per seminare le forze dell’ordine. Nella corsa, l’auto si è imbattuta in un passaggio a livello, e lì il conducente ha perso il controllo dell’auto e il mezzo si è schiantato contro il passaggio a livello.

La macchina è andata a finire la corsa in un giardino di proprietà privata. A causa del sinistro, è stata sospesa anche la linea ferroviaria Alessandria/ San Giuseppe di Cairo fino a Novi Ligure. L’impianto, infatti, ha subìto danni.

Dalla ricostruzione, i tre giovani che hanno perso la vita sono due giovani di 23 e 21 anni e una 15enne che vivono in provincia di Alessandria. Gli altri 4 in auto erano il conducente, 22 anni, e poi altri tre ragazzi di 21 anni, 17 anni e 16 anni. I quattro sono in nosocomio: due gravi, due in codice giallo. Il 22enne che era alla guida del mezzo è in ospedale piantonato dai carabinieri. È accusato di omicidio stradale plurimo.

Si è in attesa delle analisi dei medici per comprendere se i ragazzi avessero bevuto o avessero assunto eventuali droghe.