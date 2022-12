Un portatile da gaming è per sempre? Quasi, per questo devi optare per il migliore adatto a te: ecco come

È un brutto periodo e vorreste acquistare un nuovo PC portatile per poter sostituire quello vecchio? Allora siete a cavallo: abbiamo qualcosa da mostrarvi in questo articolo, e siamo sicuri del fatto che vi piacerà.

Al giorno d’oggi provare a comprare un nuovo portatile è un passo molto importante, soprattutto per il costo, e spesso ci si ritrova a chiedersi quale sia la migliore marca notebook sul mercato. Esistono difatti dicersi dispositivi adatti agli usi più disparati, come per quanto riguarda il gioco ad esempio.

Ma c’è anche chi lo utilizza principalmente per istruirsi, come gli studenti universitari lo usano per studiare, i professionisti come strumento indispensabile per il proprio lavoro e gli appassionati di videomaking per la creazione di video particolari. In base alle proprie esigenze, dunque, è bene orientarsi all’acquisto di una tipologia e una marca di computer portatile diversa.

Ma arrivati a questo punto ovviamente la domanda sorge spontanea: quali potrebbero essere le selezioni ottime da adottare per noi stessi? Ora ve ne consiglieremo qualcuno, ma ricordate che il mercato della tecnologia è in grado di offrire molto di più di qualche laptop o società tech che si occupa di produrli.

Alcune aziende da considerare e dei notebook da scegliere

Una delle scelte migliori potrebbero essere i notebook di HP. Attualmente è una delle migliori marche di notebook presenti sul mercato, capace di offrire numerose alternative. Andando ad osservare i dispositivi della gamma premium, possiamo costatare come sia fin troppo ampia ed adatta alle più disparate esigenze, a partire da chi usa il computer portatile per lavoro, per giocare o per studiare.

Portiamo un esempio lampante con l’HP Spectre x360, che si mostra con un design davvero innovativo ed è uno dei pochi notebook ad offrire la possibilità di rotazione dello schermo 4k a 360°. Questo notebook, dunque, ha un mcosto a partire da 1.300 euro fino ad arrivare ad un massimo di 2.000 euro. Un altro marchio molto interessante è Apple, che offre una qualità dei dispositivi incredibile e un servizio clienti molto attivo e soprattutto efficiente in ogni suo lato.

Tra i migliori prodotti della Mela troviamo senza ombra di dubbio il MacBook Air, che si piazza tra i top di gamma per il 2019. La compagnia offre numerose alternative differenti per i propri clienti, di conseguenza informatevi bene al riguardo perché se cercate velocità, prestazioni elevate e professionalità, sicuramente fa al caso vostro.

Concludiamo parlando di Lenovo, ovvero un brand che si piazza tra i più apprezzati dai clienti di tutto il mondo. Il livello dei notebook offerti dall’azienda è infatti molto alto e certamente bisogna tenere d’occhio la linea ThinkPad, il cui PC migliore in tal senso potrebbe essere tranquillamente il T470. Come vi abbiamo detto questi non sono gli unici computer disponibili, tanto meno non avremo modo di trovare altre compagnie valide, dunque cercate bene se avete degli interessi specifici.