C’è solo una cosa che gli uomini vogliono piccola… la borsa

Il mondo della moda, negli ultimi anni, ha contribuito molto a ribaltare gli stereotipi di genere. Non solamente per quanto riguarda le gonne e la man-icure sfoggiate da diverse star. In ultimi questi mesi, infatti, le borse da uomo sono diventate un vero trend. E più piccole sono, meglio è.

La moda ha sempre avuto una grande influenza sulla società, venendo a sua volta ispirata dagli usi e costumi tipici delle diverse epoche. Negli ultimi anni, il mondo del fashion ha contribuito ad abbattere e ribaltare diversi stereotipi di genere.

La popolarità riscontrata dalla man-icure ne è la prova. Celebrità internazionali come Brad Pitt, Johnny Depp e Harry Styles hanno attirato l’attenzione dei media con le loro unghie colorate. In Italia, il trend ha conquistato artisti come Damiano David (frontman e cantante dei Maneskin) e Achille Lauro. Per non dimenticarsi di Fedez, che ha lanciato un’intera linea di smalti in collaborazione con Layla Cosmetics.

Abbiamo poi le gonne. Impossibile non citare nuovamente Brad Pitt e la sua sfilata sul red carpet con indosso una gonna marrone, abbinata alla giacca. L’attore di “Pose” Bill Porter, da parte sua, è diventato un’icona di stile grazie ai suoi sfarzosi look sfoggiati durante gli eventi più importanti.

Uomini e borse, una relazione complicata

Ora tocca alla borsa da uomo, che si è affermata come uno dei trend del momento. La voglia di uscire dagli schemi, sperimentare e andare oltre gli stereotipi sta finalmente facendo breccia su molti uomini. In realtà, in passato non era insolito vedere un uomo indossare una borsa. O almeno fino all’inizio dell’era industriale e l’entrata in scena della figura dell’uomo di affari che, al massimo, poteva fare uso di valigetta per il lavoro.

Fuori dall’ambito lavorativo, si era diffusa l’idea per cui gli uomini dovessero portarsi dietro solamente lo stretto indispensabile. Mentre le donne erano le uniche a poter indossare le borse. Oggi, questa visione è ancora comune a molte persone. In un’ottica simile le uniche “borse” ammesse per gli uomini sarebbero lo zaino o il borsone da utilizzare per i viaggi.

La verità è che una borsa può essere utile per tutti, indipendentemente dal sesso. A quanti uomini sarà capitato di chiedere alle proprie fidanzate o amiche di tenere i loro oggetti personali, non avendo abbastanza spazio in tasta? Ora che le borse per uomo sono diventate un trend da passerella, è arrivato il momento perfetto per approfittarne.

La popolarità delle mini bag tra gli uomini

Come sempre, ci hanno pensato le star del mondo dello spettacolo a portare la moda fuori dalle sfilate. L’attore Jacob Elordi, per esempio, ha rivelato di avere una collezione personale di borsette che usa quotidianamente. Le opportunità di scelta sono tantissime e, tra le borse più amate dal genere maschile, spiccano le mini borse.

Quando si parla di borse da uomo, Tommaso Zorzi è un punto di riferimento. L’influencer predilige le borse a tracolla firmate, tra cui le borse Kelly – ovvero le sue preferite. Anche Ghali non ha saputo resistere alla tentazione. Non molto tempo fa, ha indossato una favolosa mini bad rosa di Rimowa, abbinata ai suo hairstyle, in occasione di uno dei fashion show di Dior.