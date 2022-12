Cosa mangiare prima di allenarsi: tutti i suggerimenti per spuntini o pranzi

Prima di andare ad allenarsi in palestra è necessario avere lo stomaco pieno, ma cosa è meglio mangiare?

A volte, prima di allenarsi si è indecisi su cosa mangiare per non rischiare di appesantirsi e non dare il meglio. D’altra parte non va bene nemmeno affrontare un’attività fisica a stomaco vuoto. Prima di correre a sollevare pesi, fare flessioni ecc… dovreste avere le energie giuste e avere gli zuccheri necessari.

Ma quali sono i cibi migliori per questa situazione?

Cosa mangiare prima di allenarsi: la tempistica è importante

Prima di tutto bisogna sottolineare che, al di là dell’allenamento, è sempre bene alimentarsi in modo corretto e salutare, cioè con 5 pasti al giorno e bevendo molta acqua. Inoltre dobbiamo ricordarci che sarebbe bene evitare di mangiare poco prima di allenarsi, in modo da non intralciare la digestione e dare al nostro corpo il tempo per poter assimilare tutto.

Per quanto riguarda le tempistiche bisogna fare un po’ di attenzione, per esempio si dovrebbe consumare un pasto dalle 3 ore ai 60 minuti prima di andare in palestra. E se proprio si vuol fare uno spuntino a ridosso albicocche, mandorle o un succo di frutta sono ottimi per spezzare un po’ la fame.

Infine c’è da tenere in considerazione il tipo di attività che si andrà a svolgere e, in base ad essa si dovrà calibrare il carico nutritivo richiesto e che il vostro corpo dovrà assorbire.

Cosa mangiare per essere in forze