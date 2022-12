Pullman con 41 bambini finisce fuori strada: bimbi e conducente in ospedale

Pullman con 41 bambini finisce fuori strada: due bambini di 7 anni e il conducente finiscono in ospedale. Le due classi erano di ritorno da una gita scolastica.

Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, l’incidente che ha visto coinvolto un pullman pieno di bambini di scuola elementare. Il sinistro è avvenuto a Roma, dopo l’uscita da scuola, lungo la via Tiburtina in direzione Settecamini.

Secondo quanto si apprende dalle fonti, il conducente del mezzo pensante sarebbe stato colto da un malore improvviso, tanto che sarebbe finito fuori strada. A bordo vi erano 41 bambini, alcuni dei quali ricoverati in ospedale a seguito dell’impatto.

Conducente e due bambini finiti in ospedale

Il pullman viaggiava lungo la Tiburtina, quando attorno alle 13:50 è finito fuori strada, sfondando la rete situata ai margini della carreggiata. Il mezzo stava riportando a scuola 41 bambini, tutti appartenenti a due classi provenienti dall’istituto comprensivo Giuseppe Garibaldi, di Guidonia, di ritorno da una gita scolastica. Secondo quanto si apprende, pare che il conducente, un uomo di 46 anni, sia stato colto da un malore improvviso. Un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, finito contro la rete all’altezza dell’incrocio con via di Salone.

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili e i mezzi di soccorso. Sarebbe stato lo stesso conducente a raccontare ai soccorritori di essere stato raggiunto da alcuni dolori. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure del caso, è stato poi trasportato in codice giallo presso all’ospedale Vannini. A rimanere feriti, però, anche due bambini di circa 7 anni. Anche loro, dopo essere stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118, sono stati poi trasportati in codice giallo presso il policlinico Umberto I e l’ospedale Pertini.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati la squadra del Tuscolano dei vigili del fuoco, gli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale e le forze dell’ordine. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo. Raggiunto dalla redazione di Repubblica, il primo cittadino ha spiegato che in tutto, in occasione della gita, erano partiti 5 pullman noleggiati dal vettore privato Trotta.

Come spiegato da Lombardo, i mezzi erano stati tutti regolarmente e preventivamente controllati prima della partenza delle classi. Sul fatto sono state inoltre raccolte già diverse testimonianze, che avrebbero confermato l’ipotesi di un malore improvviso che ha colto il conducente. Si attendono comunque tutti gli esami e gli accertamenti di rito. Per quanto riguarda le condizioni dei bimbi, il sindaco ha poi rassicurato: “Fortunatamente i due bambini portati in ospedale stanno bene. Solo su uno dei due si sta procedendo con una radiografia in via preventiva”.