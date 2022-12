Giorgia Meloni: se Kiev si arrendesse non vi sarebbe pace ma invasione

Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera sul Consiglio Europeo, ha ribadito il completo supporto dell’Italia all’Ucraina.

Meloni, durante il suo discorso, ha detto chiaramente:«Con convinzione e a viso aperto continueremo a sostenere il cammino europeo dell’Ucraina e continueremo a impegnarci perché si faccia ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione da parte della federazione russa».

Sempre proseguendo il discorso, Meloni ha spiegato che pur tra «timidi segnali incoraggianti», tra cui lo scambio di prigionieri e un’intesa riguardante la commercializzazione di grano e fertilizzanti, continuano ad esserci gesti inammissibili tra cui i «deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili».

Questo non farebbe che limitare ancor di più le possibilità di negoziati e quindi dell’arrivo a un cessate il fuoco, ma Meloni spiega che il nostro Paese, ad ogni modo, supporterà gli sforzi per un cessate il fuoco, per la pace, «e anzi crede che l’Unione Europea debba assumere su questo fronte un ruolo più incisivo riappropriandosi della sua vocazione geografica e geopolitica a beneficio della sicurezza dell’intero continente».

Per riuscire in questo obiettivo di aiutare la popolazione ucraina, spiega la premier, il nostro Paese deve contribuire anche militarmente «al sostegno europeo e internazionale all’Ucraina, perché lo ripeto, al di là della facile propaganda in tema di pace, le condizioni possibili per cessare le ostilità in questi contesti, sono da sempre solamente due: che uno dei due perisca o si arrenda, e nel caso in cui si trattasse dell’Ucraina, noi non ci troveremmo di fronte a una pace ma a una invasione, oppure che vi sia tra le forze in campo un sostanziale equilibrio e dunque, uno stallo nel conflitto che costringa chi ha mosso invasione a desistere dai suoi intenti a divenire a più miti consigli».

Meloni chiosa il suo discorso spiegando che bisogna perseguire una «pace giusta», e affinché questo avvenga, il nostro Paese deve proseguire nel dare il proprio supporto facendo la propria parte.