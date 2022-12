Qatargate, Salvini: “Corruzione a parlamentari di sinistra” [VIDEO]

Per il leader della Lega, i presunti casi di corruzione all’interno del Parlamento europeo da parte del Qatar riguardano solo i parlamentari di sinistra. Poi esprime soddisfazione per la nuova manovra, polemizzando con chi scenderà in piazza nei prossimi giorni per scioperare.

“Dell’Europa mi preoccupano episodi di possibile corruzione di potenze straniere che hanno riempito di quattrini parlamentari di sinistra. Spero che venga fatta chiarezza“. E’ quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini dopo le perquisizioni e i fermi effettuati al Parlamento europeo in merito ai presunti reati di corruzione da parte del Qatar.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, dopo le ultime gaffe sugli incidenti stradali mortali, discute poi della manovra approvata dal Governo e ora al vaglio del Parlamento. Per Salvini “una manovra che aiuta tante famiglie e tanti negozi a pagare le bollette, che aumenterà finalmente le pensioni minime e gli stipendi più bassi, che ferma la legge Fornero e che aumenta fino a 85 mila euro la flat tax per le partite iva sia un buon punto di partenza che aiuta tante persone” dice il segretario del Carroccio al termine dell’assemblea di Confesercenti. “Non risolve i problemi di tutta Italia ma sicuramente aiuta milioni di italiani a lavorare, riscaldarsi e andare in pensione. Sono assolutamente soddisfatto“.

E sugli scioperi annunciati proprio contro la nuova legge di Bilancio dice: “Ognuno esercita i suoi diritti basta che nessuno blocchi strade e autostrade rompendo le scatole alla gente che vuole lavorare. Io ascolto tutti, domani incontro le sigle dell’autotrasporto per esempio mi spiace che la Cgil e qualcun altro dopo solo 52 giorni di insediamento del nuovo governo abbia già annunciato sfracelli e blocchi in tutta Italia quando c’è un’Italia che ha bisogno di lavorare e di viaggiare”.