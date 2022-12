Saman Abbas, rilievi irripetibili oggi sul posto del ritrovamento

Nel frattempo, si continua a fare delle ipotesi sulle cause della morte della ragazza e sul solco alla gola che si trovava sul cadavere.

Nella giornata di oggi, si terranno a Novellara (Reggio Emilia) una serie di accertamenti irripetibili nel posto in cui hanno ritrovato il cadavere che si presume sia di Saman Abbas.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, il legale Riziero Angeletti, parte civile nel processo penale con Ucoi (Unione Comunità Islamiche in Italia), spiega quali sarebbero le ipotesi sul decesso della 18enne, scomparsa a Novellara il 30 aprile 2021.

L’avvocato, infatti, ha preso parte all’autopsia sui resti rinvenuti all’interno di un casolare a poca distanza dalla casa in cui Saman viveva con i suoi familiari. Nell’intervista con Fanpage, l’avvocato ha asserito che oggi si terranno degli accertamenti irripetibili nel posto in cui è stato trovato un corpo. Si terrà dunque l’ultimo accesso «per circoscrivere il terreno e definire tutto ciò che è necessario e sarà un’attività che non potrà essere ripetuta».

Siccome l’esame autoptico sui resti ritrovati non ha fatto luce sulle cause del decesso, sarebbero necessari rilievi specifici che devono ancora essere svolti, così come anche i risultati dell’esame istologico e delle analisi di quelle parti asportate dalla salma della ragazza.

In merito al profondo taglio alla gola trovato sul cadavere, l’avvocato sottolinea che si tratta di un taglio «lungo, evidente e abbastanza profondo, quindi mi sembra strano che sia casuale».

Secondo l’avvocato, la ragazza potrebbe essere stata soffocata, senza che le fossero rotte le ossa, ma è chiaramente solo un’ipotesi. È venuto fuori un solco alla gola che ha attirato l’attenzione. Il legale ipotizza che possa trattarsi di una prova del fatto che possa essere stata sgozzata, ma resta una sua impressione, per ora.

L’avvocato spiega che potrebbe venir fuori, dai rilievi, la mancanza di sangue sulla salma che potrebbe far crollare l’ipotesi che sia stata sgozzata. Ecco perché c’è un’altra ipotesi, ossia quella che il solco alla gola possa avere a che fare con l’anno e mezzo in cui il corpo è stato sepolto. Non si scarta, tuttavia, l’idea che possa essere stata assassinata tramite strangolamento e sgozzamento.

Tuttavia, solo gli esiti di tutti gli accertamenti potranno fare maggiore chiarezza.