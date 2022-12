Urta un giovane per errore, lui lo pesta sulle scale del condominio: 67enne muore

Da quanto si apprende, ci sarebbe stato un diverbio e il giovane avrebbe picchiato l’uomo. Ecco che cosa è successo

Un uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo aver subìto un’aggressione in un condominio a Sottomarino di Chioggia (Venezia).

La vicenda è occorsa domenica scorsa, 11 dicembre. Da quanto si è appreso finora, il 67enne è deceduto dopo aver lottato per sopravvivere, nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre. Il litigio avrebbe avuto luogo dopo che l’uomo, per errore, avrebbe urtato il braccio di un giovane di 26 anni che si stava intrattenendo sotto il portone di un condominio. Da qui sarebbe nato un litigio, che poi è terminato in una violenta aggressione, che è al 67enne è costata la vita.

I fatti

Dalla ricostruzione, si apprende che l’uomo di 67 anni stava uscendo dal palazzo con una sua amica con cui si sarebbe recato a mangiare una pizza. I due dovevano passare dal portone che però sarebbe stato semi ostruito dal giovane che stava chiacchierando con un altro giovane, pare suo coetaneo.

Quando l’anziano è passato con l’amica, i due giovani sono rimasti dov’erano e l’uomo avrebbe urtato in modo involontario il braccio del ragazzo di 26 anni, il quale, si sarebbe infuriato e avrebbe voluto che l’anziano gli chiedesse scusa, ma dato che ciò non stava accadendo, lo avrebbe inseguito per strada e lo avrebbe assalito, colpendolo con una serie di schiaffi, finché l’anziano non è caduto a terra.

Ma mentre cadeva, l’uomo ha sbattuto la testa a terra. A soccorrerlo è stata l’amica, che avrebbe anche tentato di fargli un massaggio cardiaco, poi sono sopraggiunti i soccorritori e l’uomo è stato ricoverato in nosocomio. A Mestre, dove l’uomo era ricoverato, è morto il giorno dopo, il 12 dicembre.

Ora il 26enne è stato fermato dalle forze dell’ordine.

