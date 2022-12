Nonostante il freddo non si deve rinunciare ad andare in bici. Esistono infatti diversi trucchetti da impiegare per tenersi al caldo.

Quando arriva il freddo alcune persone mettono in garage la loro bicicletta e attendono il ritorno della primavera, rinunciando a un’attività che permette di fare esercizio fisico e risparmiare anche un po’ sui trasporti. In realtà tutto questo si potrebbe evitare.

Ma quali sono gli accorgimenti da adottare?

Proteggersi dal freddo: tutti ci riescono!

Negli Stati europei più a Nord che ci sia pioggia, ghiaccio, neve, nessuno rinuncia alle due ruote. Questo fa pensare che se ci riescono loro possono farcela tutti. Proprio in questo particolare periodo dove, per forza di cose, si sta in casa più a lungo, per questo motivo l’idea di fare una bella biciclettata per fare la spesa, piccole commissioni o andare al lavoro, quando si può, diventa anche un modo per prendere una boccata d’aria.

Secondo le statistiche di Global Traffic Scorecard che ha preso in considerazione 38 Paesi, un cittadino romano passa il 13% della giornata prigioniero del traffico. Inoltre riducendo il traffico su strada, cioè le auto, si inquina di meno.

Andare in bicicletta col freddo: come fare