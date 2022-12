Come truccarsi per Capodanno 2023 ed entrare con brio nel nuovo anno

Magari ancora non ci si pensa dal momento che Natale è la festa più incombente, ma anche Capodanno è ormai alle porte. Come truccarsi per entrare degnamente nel 2023?

Passato il Natale arriva il momento di pensare al Capodanno e a come entrare nel nuovo anno con un make up da fare invidia. Dopotutto questa è l’ultima o la prima ricorrenza dell’anno in cui ci si ritrova in compagnia, a casa o in un locale ed è il momento giusto magari per sfogare la vostra fantasia con qualcosa che magari non provereste mai in altre condizioni.

E allora come ci si deve truccare per fare un figurone al cenone con amici e parenti?

Trucco per Capodanno: le basi

Iniziamo con l’idratare per bene la pelle per poi procedere con un primer che aiuterà a conferire maggiore luminosità al nostro incarnato. Poi andrà applicato il fondotinta che però dovrà essere un po’ leggero, dunque non esagerate. Per quanto riguarda le sopracciglia, ovviamente ci sono diverse opzioni, potete anche lasciarle al naturale limitandovi a pettinarle all’insù e applicare un brow gel.

Non dimenticate l’illuminante che certamente non può mancare nel make up di questa importante occasione. Un ultimo consiglio è quello di provare prima il trucco che vorrete sfoggiare in modo da poter essere sicure al 100% delle vostre scelte.

Make up ultimo dell’anno: tutti i trucchi