Natale: i trucchi per affrontare le feste senza rinunciare alla salute

Tra pranzi di famiglia, con gli amici e con i colleghi, Natale è senza dubbio il periodo in cui si mangia di più. Di seguito, vi daremo alcuni consigli per non rinunciare alla vostra salute e benessere senza dovervi per forza mettere a dieta.

Natale è il periodo in cui siamo tutti più buoni e, soprattutto, in cui si mangia di più tra pranzi con i propri famigliari, uscite con gli amici e cene con i colleghi. Ovviamente non c’è niente di male a togliersi qualche sfizio, prestando attenzione a non esagerare.

Quante volte sarà capitato di sentirsi eccessivamente appesantiti dopo le feste? Di seguito, vi daremo qualche dritta per non rinunciare alla vostra salute e al benessere in questo delicato momento dell’anno, senza la necessità di affidarsi per forza ad una dieta stringente.

L’importanza della programmazione

Innanzitutto, una rassicurazione: il metabolismo non ci porta automaticamente ad ingrassare se mangiamo più del solito per uno o due giorni. Il corpo tende sempre a mantenere il suo peso forma e non sarà il cenone di Natale a farvi guadagnare dei chili in più.

Con questi consigli, intendiamo aiutarvi a facilitare la digestione in modo da non appesantirvi troppo. In tal modo, i pranzi e le cene natalizi non andranno ad influire negativamente sull’equilibrio del microbioma intestinale.

La programmazione vi sarà sicuramente di aiuto. Se avete organizzato una cena con gli amici o i parenti, per esempio, provate a mantenervi leggeri a pranzo. O viceversa. Un piatto di riso integrale, accompagnato da verdure, potrebbe essere un’ottima soluzione. In generale, i carboidrati sono preferibili.

Parlando di carboidrati, non possiamo tralasciare la cosiddetta “regola delle 5 P” nel caso di un pranzo o di una cena di Natale. Prestate attenzione a non consumare pane, pizza, pasta, patate e pasticcini in un unico pasto. I livelli di glicemia nel sangue ve ne saranno grati.

Antipasti e dessert

Passiamo ora agli antipasti. Il consiglio è di preferire un’insalata alle solite pizzette e tramezzini. In questo modo vi sentirete più sazi e mangerete meno durante il pasto. Inoltre le verdure, ricche di acqua, aiuteranno l’intestino ad assorbire il glucosio nel sangue riducendo i livelli di glicemia.

L’antipasto di pesce è un’altra valida alternativa, soprattutto se accompagnato da verdure crude o grigliate. Il pesce contiene meno grassi dei salumi e dei formaggi che siamo abituati a mangiare. Proseguendo, vi consigliamo di mantenervi idratati bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Inoltre, sarebbe meglio evitare un eccessivo consumo di alcol: un bicchiere di vino al giorno per le donne e massimo due per gli uomini possono bastare. Infine, non esiste Natale senza pandoro o panettone. Per chiunque si stesse domandando quale sia il più salutare, la verità è che i due dolci presentano grandi somiglianze quando si parla di calorie.

Possiamo dire che nel panettone si trovano meno grassi rispetto al pandoro, anche se le differenze tra i dessert sono molto lievi. Per questo motivo, vi consigliamo di optare per il torrone. Soprattutto se fondente e cosparso di frutta secca.