Truccarsi con i glitter: come rendere le feste più brillanti e colorate

Le Feste più importanti dell’anno si stanno avvicinando e questa può essere l’occasione per sfoggiare un look diverso dal solito. Largo ai glitter quindi, ma come sceglierli e come usarli?

Natale, Capodanno, sono eventi che permettono alle persone di sbizzarrirsi con make up un po’ fuori dall’ordinario. Che cosa c’è di meglio di una cascata di glitter colorati per rallegrare l’atmosfera? Ma come applicarli?

I glitter non sono proprio semplici da usare perché rischiano di finire ovunque fuorché dove dovrebbero. Una volta terminato col make up rimuovete quelli in eccesso passando la cipria o il correttore sul volto. Ecco qualche consiglio su come realizzare un bel trucco “glitteroso”.

Glitter: cosa sono e quali scegliere

I glitter sono polveri iridescenti capaci di riflettere la luce. Si deve la loro invenzione a Henry Rushman nel 1934 e si possono mischiare con ombretti, lucidalabbra, fondotinta, polveri per il viso, ecc…

Per quanto riguarda l’universo glitter ce ne sono di diversi tipi:

in polvere libera: necessitano di una colla per attaccarsi sia alle palpebre che alle labbra. Vanno applicati con un pennello. E’ bene sottolineare che questi, solitamente, sono usati professionalmente. Picchiettateli con delicatezza usando piccole quantità

necessitano di una colla per attaccarsi sia alle palpebre che alle labbra. Vanno applicati con un pennello. E’ bene sottolineare che questi, solitamente, sono usati professionalmente. Picchiettateli con delicatezza usando piccole quantità polvere compatta: si possono usare senza colla, dovete cercare di pressarli

si possono usare senza colla, dovete cercare di pressarli in gel: ci riferiamo a quelli simili all’eyeliner possono essere applicati come l’ombretto, prima di farlo stendete un primer così vi assicurerete che non cadano

Importante è sapere come togliere i glitter, dovete usare uno struccante oleoso e poi aiutarvi con l’acqua micellare e detergere. Non strofinate o la vostra pelle ne risentirà.

Glitter: tutte le idee