Eurofighter si schianta al suolo vicino a Trapani: trovato il pilota

L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Ancora da accertare le cause. Il pilota è stato ritrovato nella notte.

Il velivolo è precipitato mentre si apprestava a fare rientro alla base dell’Aeronautica militare.

Nel tardo pomeriggio di ieri un aereo militare italiano è precipitato vicino a Trapani. Si tratta di un Eurofighter del 37esimo stormo di stanza nell’aeroporto militare di Trapani Birgi. Il velivolo si è schiantato al suolo nelle vicinanze dello scalo, mentre stava rientrando da un volo. Sul luogo dell’incidente si sono precipitate le squadre dei soccorritori e forze dell’ordine.

L’aereo è precipitato a terra in contrada Ponte Granatello, a circa tre chilometri di distanza dall’aeroporto di Birgi. Inizialmente non si trovava il pilota, che sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile dell’aereo.

Trovato nella notte il corpo del pilota

Sono subito partite le ricerche del pilota scomparso. Si sono concluse tragicamente nella notte, quando le squadre di soccorso a terra hanno individuato, vicino ad alcuni rottami dell’aereo dell’Aeronautica militare, il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37 Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri.

Il pilota deceduto è il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta. È lui, ufficiale Pilota ai comandi del caccia monoposto Eurofighter del 37 Stormo di Trapani, che stava rientrando alla base da una missione di addestramento. E che, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo mentre si preparava ad atterrare.

Il cordoglio delle istituzioni

Per la scomparsa del Capitano Altruda è arrivato il cordoglio da parte del Ministro Guido Crosetto: «La scomparsa del Capitano Altruda rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della Difesa che perde un fedele servitore del Paese».

L’incidente, dal quale non risultano danni a persone o cose, si è verificato in una zona agricola a circa 5 miglia a sud est della base aerea siciliana di Trapani. I genitori del giovane ufficiale hanno ricevuto la notizia della scomparsa del figlio, fa sapere l’Aeronautica. A loro il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, «si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio».

Vicinanza e solidarietà è arrivata anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Sono vicino all’Aeronautica Militare. La tragica scomparsa di un suo pilota è un grave lutto per il Paese e per tutte le Forze Armate. Onore al Capitano Fabio Antonio Altruda, possa riposare in pace. Prego per i suoi cari». Così ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri