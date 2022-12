I 1000 trucchi per fare economia in casa: un tesoro di risparmio

Oggi l’inflazione è al 12% e le famiglie italiane sono chiamate e risparmiare su tutto. Ma in casa ci sono mille modi per poter risparmiare e per poter economizzare sulle tante spese della vita di tutti i giorni.

Sicuramente se parliamo di risparmio in casa dobbiamo parlare di elettrodomestici. Gli elettrodomestici infatti sono quelli che fanno lievitare la tremenda bolletta dell’energia che anche questo mese continua ad aumentare.

Gli elettrodomestici vanno usati (se è possibile) soltanto nella fascia di risparmio energetico, vale a dire quella serale e notturna. Inoltre gli elettrodomestici vanno usati il meno possibile. Lavatrice e lavastoviglie vanno usate solo a pieno carico e solo con il programma Eco. Infatti non è vero che i panni si lavano bene solo ad altre temperature ed il programma Eco tiene le temperature dell’acqua basse ma lava ugualmente bene i tessuti.

Una pioggia di risparmio con tutti questi trucchi

Inoltre è possibile risparmiare tanto anche utilizzando la cenere del camino e della stufa a pellet in mille modi diversi. Infatti la cenere prodotta dal camino e dalla stufa a pellet ha mille utilizzi sia come detergente che come fertilizzante per le piante. Ma anche tanti prodotti di scarto della cucina come ad esempio i gusci delle noci possono essere bruciati nella stufa a pellet purché questa sia adatta a bruciare materiali diversi dal pellet stesso.

Inoltre anche banalmente mettere dei pannelli termoriflettenti dietro i termosifoni (che costano pochissimo) può permettere di raddoppiare il potere riscaldante dei termosifoni e quindi andare a risparmiare effettivamente tantissimo sul riscaldamento. Per risparmiare poi è sempre molto importante tenere il frigorifero ad almeno dieci centimetri di distanza dal muro ed inoltre è sempre importante cambiare le guarnizioni del frigorifero proprio per evitare che disperda il freddo.

Evitiamo spifferi e mentalità sbagliate

Ma anche gli spifferi in casa sono dei nemici del riscaldamento e proprio per questo sarebbe ideale avere infissi moderni o comunque sia aggiungere dei profili in gomma ai vecchi infissi in modo tale che gli spifferi che sono così deleteri dal punto di vista dei consumi del riscaldamento possano essere minimizzati.

Ma dobbiamo ricordarci che viviamo in una società edonistica che premia l’apparenza. Questo ci porta, senza che neppure ce ne accorgiamo a fare spese completamente inutili solo per appagare una smania di apparire o di non sfigurare che è irrazionale e controproducente. Gli esperti spiegano che una buona parte del risparmio viene proprio dalla rinuncia volontaria a tutto quel superfluo che non ci fa bene al portafogli e neppure all’ equilibrio.

Risparmio sull’auto

Ma se è giusto risparmiare in casa lo è anche risparmiare quando ci si sposta. Proprio per questo oggi i monopattini elettrici sono la vera opzione di risparmio così come l’auto in condivisione è anche un’ottima idea. Ci sono tante app che consentono di condividere l’auto e chi le prova ne è soddisfatto.