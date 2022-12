Modric non le manda a dire: “Uno dei peggiori”

La Croazia vicecampione del mondo uscente ha interrotto la sua corsa verso la Coppa del Mondo alle semifinali, eliminata dall’Argentina di uno straripante Lionel Messi.

Subito dopo l’eliminazione ha parlato la stella della nazionale balcanica: Luka Modric.

Il centrocampista croato del Real Madrid ha criticato senza mezzi termini l’operato di uno dei protagonisti in Qatar.

Troppa Argentina per la Croazia: Messi trascina i suoi in finale

La semifinale tra Croazia e Argentina, andata in scena all’Iconic Stadium di Lusail, vede affrontarsi i vicecampioni delle ultime due edizioni dei mondiali. Le squadre si giocano un posto in finale e per questo la prima parte del match è molto tattica e bloccata. Al 31′ la svolta. Julian Alvarez viene lanciato sul filo del fuorigioco, l’attaccante del Manchester City prova a superare Livakovic con un pallonetto e viene successivamente toccato dallo stesso portiere croato. L’arbitro del match, l’italiano Daniele Orsato, non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri Lionel Messi calcia alla perfezione e porta avanti i suoi siglando il suo undicesimo gol ai mondiali. La Croazia va in confusione e al 38′, su azione di contropiede, Julian Alvarez vince un paio di contrasti e batte nuovamente Livakovic, indirizzando il match in favore dell’Albiceleste.

Nella ripresa scende una sola squadra in campo ed è l’Argentina che, prima, sfiora il gol con Messi e al minuto sessantanove chiude definitivamente la gara. Un imprendibile Messi va via sull’out di destra a Gvardiol con una serie di finte, entra in area e serve l’accorrente Alvarez che firma il 3-0 e la doppietta personale.

Durissimo commento di Modric: la critica del centrocampista non passa inosservata

L’Argentina vince con un 3-0 che lascia poco spazio alle recriminazioni anche se, a detta di molti, la gara è stata indirizzata da un fattore determinante. A compromettere la gara della Croazia, infatti, è stata l’assegnazione del calcio di rigore da parte di Orsato che ha ricevuto molte critiche dalla stampa croata e dagli stessi protagonisti in campo. Uno di questi è Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e stella della Croazia.

Modric, nel post partita, ha fatto i complimenti all’Argentina e a Messi ma ha lanciato una dura critica ad Orsato, definito uno dei peggiori arbitri mai incontrati. Ecco le parole di Modric: “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché Alvarez tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso“.