Inter, pronto il restyling della difesa: i possibili nomi

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a vivere un’intensa seconda parte di stagione che la vedrà impegnata negli ottavi di Champions League e nella rincorsa al Napoli in campionato. Nel frattempo Marotta e Ausilio pianificano il futuro della Beneamata.

Sono giorni di lavoro per l’Inter che tra poco più di due settimane tornerà nuovamente in campo.

In attesa di avere tutti i reduci da Qatar 2022 i nerazzurri preparano la ripresa con un occhio vigile al mercato.

Obiettivo: iniziare subito bene contro il Napoli

La squadra di Simone Inzaghi è al lavoro per riprendere la stagione interrotta dalla sosta per Qatar 2022. Con il torneo iridato che volge quasi al termine, i nerazzurri presto potranno contare sull’intero organico per provare l’assalto agli obiettivi stagionali. L’unico interista rimasto in Qatar, infatti, è Lautaro Martinez volato in finale con la sua Argentina dopo aver superato la Croazia di Marcelo Brozovic. Ottime notizie, dunque, per Simone Inzaghi che sfrutterà questo periodo per cementare il gruppo e per recuperare Romelu Lukaku, non al meglio fisicamente e nemmeno mentalmente, dopo l’eliminazione del Belgio dalla rassegna iridata. Alla ripresa l’Inter affronterà subito un match per cuori forti. A San Siro, infatti, arriverà il Napoli di Spalletti che con una vittoria potrebbe estromettere definitivamente la squadra di Inzaghi dalla corsa al titolo.

Non solo test e allenamenti: l’Inter si muove anche sul mercato

Oltre agli impegni sul campo per Simone Inzaghi e il suo staff, anche per la dirigenza nerazzurra sono giorni di pianificazione. Marotta e Ausilio, infatti, sono molto attivi in chiave mercato per portare rinforzi a San Siro sia nella finestra invernale, sia per quella estiva e costruire, dunque, la squadra che verrà. A preoccupare i due uomini mercato dell’Inter sono le numerose scadenze nel reparto difensivo. Nell’estate del 2023 scadranno, infatti, i contratti di Skriniar, D’Ambrosio e De Vrij. Ad oggi quello che può contare una probabilità alta di rinnovo è lo slovacco, anche se resta da capire la volontà del calciatore cercato la scorsa estate dal PSG. Per cautelarsi i nerazzurri starebbero sondando diversi profili. Il primo è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Secondo il Corriere dello Sport, per arrivare al classe 2003 orobico la dirigenza dell’Inter potrebbe inserire Giovanni Fabbian, centrocampista nerazzurro in prestito alla Reggina, come contropartita. La trattativa per Scalvini, però, si preannuncia tutt’altro che semplice e per questo Marotta e Ausilio starebbero valutando anche due profili in scadenza: Chris Smalling della Roma e Koffi Djidji del Torino.