Monza, Galliani ha in mente due colpi per Palladino

Il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo un brutto avvio agli ordini di Stroppa ha cambiato marcia con l’arrivo di Palladino sulla panchina biancorossa.

Per raggiungere una salvezza tranquilla e agevole, l’amministratore delegato dei brianzoli starebbe valutando dei nuovi colpi in entrata.

Nel mirino ci sarebbero due calciatori d’alta classifica che, però, potrebbero sposare l’ambizioso progetto del Monza.

Grande campagna acquisti per il debutto in Serie A, ma non è finita qui

Che il Monza dei due uomini che hanno fatto le fortune del Milan, Berlusconi e Galliani, non volesse recitare il semplice ruolo da comparsa in Serie A lo si era intuito agli albori della campagna acquisti estiva. L’amministratore delegato biancorosso, infatti, ha portato in Brianza nomi di livello, abituati ad altri palcoscenici che la lotta salvezza. Tra questi ci sono Stefano Sensi, prelevato in prestito dall’Inter, Nicolò Rovella, ex Genoa arrivato in prestito dalla Juventus. Sono arrivati, inoltre, Andrea Petagna e Gianluca Caprari, ingaggiati rispettivamente da Napoli ed Hellas Verona per alzare il tasso tecnico del reparto offensivo. Il vero colpo ad effetto per il Monza, però, è stato Matteo Pessina, cuore biancorosso tornato a casa dopo l’esperienza all’Atalanta che gli ha spalancato le porte della nazionale.

Galliani si prepara al mercato di gennaio: ecco i giocatori nel mirino del Condor

L’inizio di stagione del Monza non lasciava presagire nulla di buono ma con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino il trend dei brianzoli è cambiato. I biancorossi adesso si trovano a +9 sulla Cremonese terzultima. Per incrementare ancora di più il vantaggio sulla zona retrocessione e raggiungere, dunque, una salvezza tranquilla Adriano Galliani starebbe pensando ulteriori rinforzi per il suo Monza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Condor avrebbe messo gli occhi su due esuberi che potrebbero far comodo al suo tecnico. Si tratta di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta e di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter.

Entrambi gli obiettivi non ricoprono più un ruolo centrale nelle rispettive squadre e per questo potrebbero valutare una partenza per aumentare il proprio minutaggio. Sempre secondo la rosea, Galliani starebbe valutando mosse anche nel reparto offensivo dove piace, e non poco, Josip Brekalo croato ex Torino.