Galliani: “La promozione del Monza in Serie A meglio della Champions League”

Adriano Galliani alla festa di Natale dei brianzoli: “La promozione del Monza in Serie A meglio della Champions League”.

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani recentemente è tornato a parlare della promozione dello scorso anno del club brianzolo in Serie A. Lo ha fatto in occasione dei festeggiamenti del Natale biancorosso al palazzetto dello sport nel capoluogo lombardo. Un 29 maggio indimenticabile, per la prima volta dopo 110 anni di storia il Monza, vincendo la finale playoff contro il Pisa, sale nella massima categoria.

Dopo un avvio tumultuoso senza risultati, con l’arrivo in panchina di Palladino i biancorossi iniziano a macinare punti e prima alla sosta per il mondiale in Qatar la squadra di Berlusconi e Galliani si trova al quattordicesimo posto con 16 punti.

Il 29 maggio per l’amministratore delegato del club brianzolo si è realizzato un sogno che egli stesso descrive così: “L’emozione provata con la promozione del Monza in Serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan“.

Galliani: “Alle 23.12 del 29 maggio piangevo”

Una promozione che vale più di 5 Champions League, basterebbe questo paragone per capire l’amore che Adriano Galliani prova nei confronti del club della sua città, nella quale è nato, cresciuto e mosso i primi passi come dirigente. Un ritorno a casa dolcissimo insieme all’amico Berlusconi con grandi obiettivi che piano piano, come hanno sempre fatto, diventano storia.

“Alle 23.12 del 29 maggio piangevo, al termine dello spareggio promozione di Pisa, perché si realizzava un sogno che inseguivo da bambino, quello del Monza in A, a 110 anni dalla fondazione. Io sono tifosissimo del Monza da quando avevo 5 anni, sono nato qui ed ero già stato dirigente della società prima di arrivare al Milan. Una delle cose che ho fatto meglio di tutte è stato far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo“.