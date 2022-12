Fiorentina, parla l’agente di Amrabat: “Le chiamate arriveranno”

La nazionale del Marocco, assoluta sorpresa di Qatar 2022, parla anche un po’ italiano. Tra i nordafricani ci sono, infatti, diversi giocatori che militano o hanno militato nel campionato italiano.

Tra i leader della selezione marocchina c’è Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

L’ottimo torneo disputato fino ad ora ha attirato le sirene del mercato sul centrocampista viola.

Non solo Amrabat: tanta Italia dentro la sorpresa Marocco

All’interno della rosa stilata dal commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ci sono diverse conoscenze del calcio italiano. Il primo è la stella di questa nazione: Achraf Hakimi, ex esterno dell’Inter passato la scorsa stagione al Paris Saint Germain. Tra gli ex Serie A c’è anche Jawad El Yamiq, difensore chiamato in causa dal ct dopo l’infortunio di Aguerd e che è passato dall’Italia, con Genoa e Perugia, senza lasciare molte tracce. Oltre ai due ex ci sono ben tre calciatori che militano attualmente in Italia. Uno di loro è Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria e vero e proprio jolly per Regragui.

Il secondo non milita in Serie A, bensì nella serie cadetta. Si tratta di Walid Cheddira, bomber del Bari che sarà, però, assente in semifinale a causa del rosso rimediato nei minuti finali del match contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Mondiale di alto livello per Amrabat: parla l’agente

L’ultimo calciatore noto in Italia è il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Il viola sta disputando un ottimo torneo con la propria nazionale e, per questo, ha attirato l’interesse di alcune squadre in ottica mercato.

Amrabat si sta dimostrando come uno dei migliori centrocampisti di rottura nel panorama internazionale. Del marocchino ha parlato a Radio Sportiva, Alberto Maria Fontana intermediario per l’Italia di Amrabat. Ecco le parole dell’agente: “Oltre ad essere incredibile nella fase di rottura, sa comportarsi bene anche con la palla al piede. La scorsa stagione giocava poco per colpa dell’ombra di Torreira, ma adesso Firenze si sta finalmente godendo le sue qualità. La Fiorentina è un club di tutto rispetto, le chiamate da altri club fanno piacere, ma abbiamo molto rispetto delle scelte che stanno prendendo in società. Il giocatore è legato alla Fiorentina da un lungo contratto con opzione per rinnovarlo per un’altra stagione. Le chiamate arriveranno, ma siamo in ottimi rapporti con la dirigenza“.