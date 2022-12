Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2. Ecco un profilo del giornalista

Il suo nome è stato fortemente voluto dal partito di Fratelli d’Italia e rischia di diventare presto oggetto di polemica. Ecco chi è il nuovo direttore del Tg2.

Nicola Rao è stato nominato nuovo direttore del Tg2 dal consiglio di amministrazione della Rai, presieduto da Marinella Soldi, su indicazione dell’amministratore delegato Carlo Fuortes pur con i voti contrari di con i voti contrari di Francesca Bria (Pd) , Alessandro Di Majo (M5S) e Riccardo Laganà (rappresentante dipendenti Rai). Rao sostituisce Gennaro Sangiuliano che ora fa parte del Governo Meloni in qualità di ministro della Cultura.

Il cdr del Tg2 in una nota “esprime apprezzamento per la scelta del consiglio di amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata. I nostri sinceri ringraziamenti vanno al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità. Al direttore Nicola Rao esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2“.

CHI E’ NICOLA RAO

Già vicedirettore del TG1, la scelta di Rao in questo ruolo è stata fortemente spinta da Fratelli d’Italia. Nato a Latina, 60 anni, è giornalista professionista dal 1989, per oltre sedici anni ha lavorato all’Adnkronos come cronista giudiziario e poi come giornalista parlamentare.

Nel 1988 intervista per il settimanale Epoca l’ex-terrorista Mario Tuti e successivamente alcuni capi delle Br ancora detenuti come Prospero Gallinari e Bruno Seghetti. Il 15 maggio 1991, a dieci anni dall’attentato a Giovanni Paolo II, firma invece un’intervista sulla cosiddetta pista bulgara, realizzata in carcere ad Ali Ağca (l’uomo che attentò alla vita del Papa), pubblicata il giorno dopo in prima pagina dal Corriere della Sera.

Arriva in Rai la prima volta in questo ruolo nel 2003 al Tg2 come caposervizio e poi come vicedirettore della redazione politica. Nel 2010 è il responsabile della redazione del TGR Lazio, con la qualifica di caporedattore centrale. Dal 2017 ricopre la carica di vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale della Rai per poi passare nel settembre 2021 alla vicedirezione del Tg1.

Come autore di libri ha scritto “La Trilogia della celtica” che raccoglie in un unico volume tre libri intitolati “La Fiamma e la Celtica”, “Il Sangue e la Celtica”, “Il Piombo e la Celtica”, storia del neofascismo italiano, la cui ricostruzione ha attirato numerose polemiche.