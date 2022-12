Nudo e avvolto dalle luci di Natale: trovato morto in casa 76enne. A ritrovare il suo corpo ormai senza vita una sua vicina di casa. Si indaga sui punti oscuri della vicenda.

Tragedia a Cesena: a perdere la vita un uomo di 76 anni. A lanciare l’allarme una sua vicina di casa, che era andata a trovarlo presso la sua abitazione, come da consuetudine.

L’anziano è stato ritrovato senza vita nudo, riverso a terra e con le luci di Natale avvolte addosso. Partite le indagini da parte delle forze dell’ordine, che dovranno ora far luce su quanto accaduto.

Folgorato dalle luci dell’albero di Natale

Si chiamava Mario Ricci e aveva 76 anni, l’uomo che nel pomeriggio di ieri è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, a Cesena. L’anziano viveva da solo, in una palazzina di via Marconi. Spesso riceveva la visita di una sua vicina di casa, la stessa che per prima ha ritrovato il cadavere del 76enne e che ha tempestivamente dato l’allarme.

L’uomo è stato ritrovato morto senza vestiti, riverso sul pavimento della cucina, con le lucine di Natale (i fili che generalmente si usano per addobbare l’albero) avvolte intorno al collo e alle caviglie. Una vicenda, questa, che ha ancora diversi punti senza risposta, e che per questo ha spinto le forze dell’ordine ad indagare. Una volta lanciato l’allarme, immediato l’intervento dei soccorritori del 118 purtroppo, sopraggiunti insieme alle forze dell’ordine. Per l’uomo, però, era già troppo tardi, e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto è emerso da una prima ispezione cadaverica, effettuata sul posto dal medico legale Federica Messina, il 76enne era morto almeno 24 ore prima del ritrovamento. Un decesso, il suo, che tuttavia lascia diversi interrogativi e diversi punti oscuri, sui quali stanno già indagando gli inquirenti. Pare tuttavia che al momento la pista maggiormente accreditata dagli investigatori sia quella di un tragico incidente domestico. Altamente probabile, infatti, che l’anziano sia rimasto folgorato dopo aver preso la scossa dai cavi elettrici delle lucine di Natale. Caduto a terra, sarebbe poi stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Per verificare questa ipotesi è stato chiesto l’intervento anche dei tecnici dell’Enel. Necessario, infatti, verificare lo stato del dispositivo salvavita installato preso l’abitazione dell’uomo, così da capire se l’impianto elettrico fosse a norma e/o se sia sopraggiunto qualche guasto o problema fatale.